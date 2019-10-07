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По "Матрице" снимут два разных фильма - сценарист Зак Пенн

По словам сценариста, ни один из них не будет ребутом трилогии сестер Вачовски

понедельник, 7 октября 2019, 14:40
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Новая "Матрица" Ланы Вачовски будет не единственным проектом по этой тематике. Сегодня компания Warner Bros. работает над двумя проектами по киновселенной "Матрицы" и ни один из них не является ребутом трилогии сестер Вачовски.

Об этом в ответ на множественные вопросы поклонников написал в Twitter сценарист Зак Пенн, прежде работавший над картинами "Мстители", "Невероятный Халк" и "Первому игроку приготовиться".

"Люди продолжают спрашивать, поэтому я уточню: Warner Bros. готовит два разных проекта по "Матрице", - написал Пенн. При этом сценарист уточнил, что одну из историй по вселенной матрице создал он, а над второй - над сиквелом оригинальной истории - работает Лана Вачовски.

"Лана Вачовски снимает сиквел, к которому я не имею отношения, но который очень хочу посмотреть. Ни один из них не является ребутом", - добавил Пенн.

Напомним, о новой "Матрице" поклонники трилогии говорят уже не первый месяц. Как стало известно, в новый проект Ланы Вачовски вернутся Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Вачовски продюсирует фильм вместе с Грантом Хиллом (“Титаник”, “Ворон”, “Тонкая красная линия”, вторая и третья “Матрица”, “V — значит вендетта”, “Древо жизни”). Создать сценарий ей помогут американские писатели Дэвид Митчелл (“Облачный атлас”) и Александар Хемон.

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