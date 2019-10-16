Создатель El Camino рассказал, как планировал закончить фильм: коллеги назвали его чокнутым

Режиссер Винс Гиллиган, автор сериала "Во все тяжкие", планировал несколько по-другому закончить свой полнометражный фильм El Camino, который раскрывает дальнейшую судьбу главного героя Джесси Пинкмана. Сперва от такой идеи финала его стала отговаривать девушка, коллеги по проекту и вовсе сказали, что Гиллиган тронулся умом.

Как рассказал режиссер в беседе с Entertainment Weekly, первоначальная концовка казалась ему куда более артистичной и эффектной, вот только это мнение разделили не все. El Camino вышел на экраны 11 октября. Если вы еще нашли время для его просмотра, вернитесь к этому тексту позже - далее масса спойлеров по финалу.

Полнометражный El Camino вышел на Netflix спустя 6 лет после финала "Во все тяжкие", концовка которого стала причиной всевозможных теорий о судьбе Джесси Пинкмана. Все указывало на то, что Уолтер Уайт погиб (недавно мы узнали, что именно так оно и было), а вот его ученику удалось сбежать с места крупной перестрелки и плена, где его держали едва ли не весь 5 сезон. Джесси мчит в темноте за рулем черного Chevrolet El Camino, при этом не может сдержать эмоций - он кричит, потому что сбежал из плена, потому что жив.

Полнометражка El Camino стала прямым продолжением этой истории. В ней линия Джесси даже начинается с того же крика за рулем. Любимцу публику удается избежать копов и раздобыть деньги. Он вспоминает о том самом продавце из "магазина пылесосов" по кличке Эд, который прятал в свое время Уолтера Уайта. У него Джесси буквально покупает себе новую жизнь на Аляске, которую начинает под именем мистера Дрисколла.

Но разве это все, что можно было выжать из этой истории? Нет, Винс Гиллиган считал иначе и планировал ввести в сюжет некоего рокового персонажа, который еще раз кардинально изменил бы жизнь Джесси Пинкмана.

"Я не очень-то углублялся, но, вероятно, это могла быть молодая девушка, которая нуждалась бы в помощи, - рассказал режиссер. - Он [Джесси] прячется у канадской границы, а эта женщина работает в мотеле горничной или что-то в этом роде. Он решает ее спасти, прекрасно зная, что пострадает от этого, его поймают, но он все равно это делает".

Похоже, особенно Гиллиган смаковал идеей финальной сцены (еще не подозревая, что его назовут из-за нее чокнутым): "И последней сценой могла быть тюремная камера, в которой для него наступила тишина и умиротворение впервые с самого начала фильма. И там он сможет уснуть. После побега он не спал ни одной ночи. Полиция разыскивала его, он часто рисковал, он был слишком заряжен адреналином. И в конце концов, он находится в тюремной камере, и по иронии судьбы он может заснуть, как ребенок. И я подумал: "Вау, это было бы круто".

Своей идеей Гиллиган поделился с возлюбленной, но его ждала совершенно другая реакция: "Она сказала: "Ты в своем уме? Вы не можете в итоге закрыть его в тюрьме. Вы должны позволить ему уйти. Поднимется такой шум..." Я ответил: "Нет, ты не понимаешь. Это искусство". Потом сказал ей: "Без обид, но ты не писатель. Я уважаю тебя, я люблю тебя. Но ты не не писатель".

На следующий день Гиллиган отправился в офис, где поделился идеей с Питером Гулдом и другими соавторами сериала "Лучше звоните Солу". Там-то он точно надеялся встретить поддержку: "Все они молча смотрели на меня. Сказали: "Ты чокнутый?" В конце он должен сбежать", - посмеялся режиссер. - Как говорится, если достаточно людей скажут, что вы пьяны, вам стоит присесть. Так что я обошелся без этой идеи".

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