Дэвид Линч получил почетный "Оскар" и пошутил о вкусе киноакадемиков

В ночь на 28 октября режиссер Дэвид Линч, автор популярного сериала "Твин Пикс", получил в Лос-Анджелесе почетную премию "Оскар". Как сообщается в Twitter Американской академии кинематографических искусств и наук, эту награду Линчу вручили за "яркий вклад в кинематографическое искусство и за выдающуюся службу киноакадемии".

"У вас очень интересный вкус", - отшутился он в своем обращении к членам жюри. Примечательно, что помимо Линча, награды получили актер Уэс Стьюди ("Последний из могикан"), сценарист и режиссер Лина Вертмюллер ("Паскуалино "Семь красоток") и актриса Джина Дэвис ("Битлджус").

Ежегодно в октябре так называемый почетный "Оскар" присуждается кинематографистам за весомый вклад в киноискусство независимо от рейтингов и свежести их работ в этой области. О решении присудить Линчу "Оскар" стало известно еще в июне этого года.

В целом же Линча четырежды номинировали на "Оскар" в категориях "Лучший режиссер" за картины "Человек-слон", "Синий бархат", "Малхолланд Драйв" и "Лучший адаптированный сценарий" ("Человек-слон"), но он не удостоился ни одной из них.

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