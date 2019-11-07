Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм 2019 года

Квентин Тарантино, который в августе выпустил свой долгожданный девятый фильм "Однажды в Голливуде", в интервью Deadline назвал свой любимый фильм 2019 года.

Как ни странно, среди всех громких премьер Тарантино отдал предпочтение фильму ужасов "Капкан" французского режиссера Александра Ажа (в украинском прокате - "Хижаки"). Картина, которая на сайте IMDB имеет рейтинг 6,2 / 10, рассказывает о пловчихе Хэйли (Кая Скоделарио), которая после сильного урагана во Флориде обнаруживает в подвале своего дома огромного агрессивного аллигатора. Проблема усугубляется тем, что отец героини находится без сознания, и она во что бы то ни стало намерена спасти его от прибывающей воды и опасного хищника.

Тарантино сказал, что "с точки зрения чистого кинопроизводства Капкан поразил его во всех отношениях".

Фильм спродюсировал режиссер Сэм Рэйми, в послужном списке которого - знаменитый хоррор "Зловещие мертвецы" и его сиквелы, а также три части "Человека-паука" с Тоби Магуайром.

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