Фильмы Marvel о супергероях назвали угрозой: глава студии впервые ответил на критику

Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе написал разгромное эссе о фильмах Marvel, назвав их "угрозой искусству и врагом кинематографа". Его мнение поддержал создатель трилогии "Крестный отец" Фрэнсис Форд Коппола и многие пользователи социальных сетей. Креативный директор Marvel Studios Кевин Файги, который ранее не реагировал на критику, наконец-то решился защитить свои проекты, пишет The Hollywood Reporter.

"Я думаю, что это неправда. Я и все, кто работает над этими фильмами, любят кинематограф, любят фильмы, любят ходить в кино, любят наблюдать за общественной реакцией в полном кинотеатре", - говорит он.

Фильм Marvel "Мстители: Финал" в июле побил рекорд "Аватара" и стал самым кассовым за все время. Скорсезе утверждает, что такие картины ничем не рискуют, по сути являются ремейками друг друга и не несут никаких "откровений, тайн или подлинной эмоциональной опасности".

На это Файги отвечает, что Marvel Studios стремится снимать разные типы фильмов.

"В фильме "Первый мститель: Противостояние" у наших двух самых популярных персонажей (Железного человека и Капитана Америки) возникло серьезное теологическое и физическое столкновение, - говорит он. - Мы убили половину наших персонажей в конце фильма "Мстители: Война Бесконечности". Я думаю, что нам нравится использовать наш успех, чтобы рисковать".

Скорсезе также утверждал, что кинопроизводство по франшизе, такое как Marvel, устраняет конкуренцию между искусством и коммерцией, и просто позволяет коммерции править. Файги отметил, что искусство - вещь субъективная.

"У каждого свое определение кино, свое определение искусства. Некоторые люди не думают, что это кино. Каждый имеет право на свое мнение. Каждый имеет право повторить это мнение. Каждый имеет право писать статьи об этом мнении, и я с нетерпением жду, что будет дальше. Но в то же время мы будем продолжать снимать фильмы", - заявил он.

Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки Marvel из-за бомбы времен Второй мировой войны. Опасная находка вызвала панику на съемочной площадке "Вечных".

Бри Ларсон и другие актрисы Marvel обратились к главе студии с интересным предложением: они хотят сделать фильм о женщинах-супергероях.

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