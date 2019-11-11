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Слепой футболист и 11-летний активист: Marvel выпустит сериал о настоящих детях-героях

Супергерои Marvel меркнут по сравнению с этими детьми!

понедельник, 11 ноября 2019, 16:54
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Слепой футболист, 13-летняя изобретательница креативных протезов и 11-летний активист, борющийся против жестокого обращения с детьми, стали героями проекта "Герой Marvel" - документального сериала о 20 особенных детях, который выходит 12 ноября на стриминговой платформе Disney+. Сериал расскажет о юных героях, которые делятся своими историями через специальный комикс, помещающий их во вселенную Marvel. Комиксы будут доступны в цифровом виде бесплатно после выхода каждого эпизода шоу.

Одним из героев стал 15-летний Адонис Ватт, чья мечта играть в американский футбол не исчезла даже после того, как в возрасте 5 лет он потерял зрение из-за редкой врожденной глаукомы. То, что могло стать угрозой его спортивным мечтам, превратилось в возможность: в сентябре 2018 года мальчик помог своей школьной команде заработать два тачдауна.

"Круто, что Marvel решил выбрать настоящих детей и сделать их публичными фигурами", - говорит Адонис.

В комиксе мальчик фигурирует как "Неудержимый Адонис", обладающий спортивной силой и сверхчувствами. Чтобы герой смог прочесть свою историю, Marvel впервые напечатали комикс шрифтом Брайля.

Еще одним героем Marvel стал 11-летний Элайджа Ли. Мальчик стал активистом, когда узнал, что его одноклассник подвергся жестокому обращению. Элайджа организовал марши в своем родном городке Роанок-Рапидс, и в них участвовала даже сенатор штата Северная Каролина Эрика Смит.

"Я действительно хотел, чтобы дети поняли, что независимо от того, откуда вы родом, вы все равно можете что-то изменить, - говорит Элайджа. - Не нужно иметь суперсилу или волшебный молот, чтобы быть супергероем".

В комиксе Marvel Элайджа представлен как "Человек-факел", который помогает людям мотивирующими словами и позитивным взглядом на жизнь.

Участницей проекта также стала 13-летняя Джордан Ривз. Девочка, родившаяся без левой руки, сделала себе уникальный протез, стреляющий блестками. С ним она появлялась в американских ток-шоу и стала настоящей знаменитостью. Также вместе мамой Джордан основала некоммерческую организацию в поддержку детей, потерявших конечности.

"Из-за того, что я другая, я могу чему-то научить людей, - говорит девочка, которой больше всего нравится встречаться с малышами и учить их поддерживать друг друга. - Все, что я пытаюсь делать - распространять радость и позитив. Это одна из самых важных вещей, которую может сделать каждый".

Художники Marvel, вдохновленные изобретательностью Джордан, превратили ее в хозяйку секретной лаборатории, что привело девочку в восторг.

Если бы у меня была такая, я бы сделала много забавных вещей, - заявила она.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Marvel

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