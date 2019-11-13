Disney выбрали актера на роль принца в экранизации мультфильма "Русалочка"

В 2020 году стартуют съемки мюзикла "Русалочка" - киноадаптации культового мультфильма Disney 1989 года. Еще в июле главную роль в фильме отдали 19-летней актрисе и R&B-певице Хэлли Бэйли, но с ролью принца Эрика определились только теперь. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что возлюбленного Ариэль сыграет 24-летний британский актер Джон Хауэр-Кинг.

Кастинг фильма "Русалочка" оказался проблемным. Когда на роль Арэиль утвердили афроамериканку Бэйли, многие пользователи сети возмутились "нарушением канона". Затем студия вела длительные и безуспешные переговоры с певцом Гарри Стайлзом, бывшим участником группы "One Direction". После срыва сделки Disney пришлось провести месяцы в поисках принца, и в конце концов выбор остановился на Джоне Хауэре-Кинге, который в ходе чтений и проб одолел своего главного конкуретна - Камерона Каффе из сериала "Криптон".

Хауэр-Кинг снялся в семейном фильме 2019 года "Путь домой", адаптации романа "Маленькие женщины" 2017 года и военной драме "Мир в огне". Кроме него и Бэйли в "Русалочке" появятся Мелисса МакКарти в роли ведьмы Урсулы и Хавьер Бардем в роли короля Тритона. 13-летний Джейкоб Трембле озвучит рыбку Флаундера, певица Авквафина - чайку Скаттл, а Давид Диггс - краба Себастьяна.

Режиссером проекта назначен Роб Маршалл ("Чикаго", "Мемуары гейши", "Мэри Поппинс возвращается"). Кроме старых песен из мультфильма, в экранизации прозвучат и новые композиции.

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