Сын Мика Джаггера запел, и фаны рок-легенды опешили - попсы из России от парня точно не ждали

Сын вокалиста The Rolling Stones Лукас Джаггер, оказывается, тоже поет. Вот только репертуар у него, мягко говоря, очень неожиданный. Если вы тоже надеялись, что однажды парень пойдет по стопам отца, то это вряд ли. В свои 20 он уже плотно подсел на поп-музыку из России и даже разучил слова (видео смотрите ниже).



Фото: Мик и Лукас Джаггеры в Москве, instagram.com

Лукас Морис Морад Джаггер - один из восьми детей Мика Джаггера, музыканта, певца, лидера всемирно известной рок-группы. При этом, как отмечают фаны, именно 20-летний Лукас больше остальных похож на отца. Но, видимо, только внешне. В Instagram-сториз парня появилось видео, на котором тот слушает хит "Розовое вино" исполнителей из России Элджея и Feduk. Более того, уверенно подпевает.

Трек "Розовое вино" стал в России хитом 2017 года. Песня, что называется, звучала из каждого утюга и в 2018-м, когда летом того года Мик и Лукас Джаггеры гостили в Москве. Похоже, тогда парень и подцепил этот "вирус".

"Русская музыка потрясающая!" - написал он в сториз.

Ролик также попал в YouTube и его зрители не стали скрывать удивления. Некоторые похвалили произношение Лукаса, но выразили надежду, что "Розовое вино" - лишь мимолетное увлечение Джаггера-младшего.

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