Украинский фильм "Домой" вошел в лонг-лист претендентов на премию "Золотой глобус"

Художественный фильм "Домой" украинского режиссера Наримана Алиева вошел в список 93 картин-претендентов (лонг-лист) на премию "Золотой глобус" Голливудской ассоциации иностранной прессы в категории "Лучший иноязычный фильм".

Соответствующая новость появилась на официальной странице фильма в Facebook. Как отметили в команде Алиева, "Домой" стал единственным украинским фильмом в списке претендентов. Номинантов на премию, или так называемый шорт-лист, объявят уже 9 декабря.

Ранее Украинский оскаровский комитет выбрал фильм "Домой" претендентом от Украины на главную премию в области кино - "Оскар". Шорт-лист премии огласят уже 16 декабря.

Сюжет фильма "Домой" рассказывает зрителю о крымском татарине Мустафе, который возвращается на полуостров с телом сына, погибшего в АТО. Главными препятствиями на пути отца становятся не оккупация и пограничники, а коррупция, бюрократия и безысходность.

В июле этого года фильм "Домой" стал лучшим на Международном кинофестивале в Бухаресте, в октябре получил награды за "Лучший фильм" в Стамбуле и Киеве. Мировая премьера картины состоялась в Каннах. Его сценаристами выступили Нариман Алиев и Марыся Никитюк ("Коли падають дерева"). Главные роли в картине исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

30 октября в столице закончился фестиваль "Киевская неделя критики", в рамках которой прошел и показ фильма "Домой". The Lime ознакомился с фильмом Наримана Алиева, другими украинскими новинками и делится свежими впечатлениями.

Ранее мы рассказывали, каким получился фильм "Захар Беркут" - украинский экшн, в котором сыграли американские и британские актеры.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.