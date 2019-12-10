Звезда сериала "Охотник за разумом" сыграет в новой "Матрице"

Джонатан Грофф, сыгравший агента Холдена Форда в сериале "Охотник за разумом", присоединился к актерскому составу фильма "Матрица 4", пишет издание Collider.

Роль Гроффа держится в тайне, хотя поклонники актера шутят, что после сериала Дэвида Финчера он идеально впишется в образ агента в костюме.

Ранее было заявлено, что Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит согласились вернуться к своим ролям Нео, Тринити и Ниобе. Злодей "Аквамена" Яхья Абдул-Матин II также присоединится к франшизе в ведущей роли, но сообщения о том, что он сыграет молодого Морфеуса, остаются неподтвержденными.

Также участие в проекте подтвердил Нил Патрик Харрис, актер сериала "Как я встретил вашу маму". По слухам, он сыграет злодея.

Режиссером продолжения "Матрицы" стала Лана Вачовски, а сценарий ей помогут написать Александр Хемон и Дэвид Митчелл. Производство фильма планируют начать в начале 2020 года.

Disney предупредили, что новые "Звездные войны" могут вызвать приступ у зрителей с эпилепсией. Фильм содержит несколько сцен с мигающими огнями, которые могут навредить светочувствительным людям.

Критики Лос-Анджелеса назвали лучший фильм года, и это далеко не "Ирландец". Больше всего наград собрал южнокорейский триллер, а опус Мартина Скорсезе осел на втором месте.

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