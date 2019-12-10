RU  UA

Лайм

Звезда сериала "Охотник за разумом" сыграет в новой "Матрице"

В сети шутят, что у агента Холдена Форда есть все шансы превратиться в агента Смита

вторник, 10 декабря 2019, 16:45
читати статтю українською

Джонатан Грофф, сыгравший агента Холдена Форда в сериале "Охотник за разумом", присоединился к актерскому составу фильма "Матрица 4", пишет издание Collider.

Роль Гроффа держится в тайне, хотя поклонники актера шутят, что после сериала Дэвида Финчера он идеально впишется в образ агента в костюме.

Ранее было заявлено, что Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит согласились вернуться к своим ролям Нео, Тринити и Ниобе. Злодей "Аквамена" Яхья Абдул-Матин II также присоединится к франшизе в ведущей роли, но сообщения о том, что он сыграет молодого Морфеуса, остаются неподтвержденными.

Также участие в проекте подтвердил Нил Патрик Харрис, актер сериала "Как я встретил вашу маму". По слухам, он сыграет злодея.

Режиссером продолжения "Матрицы" стала Лана Вачовски, а сценарий ей помогут написать Александр Хемон и Дэвид Митчелл. Производство фильма планируют начать в начале 2020 года.

  • Disney предупредили, что новые "Звездные войны" могут вызвать приступ у зрителей с эпилепсией. Фильм содержит несколько сцен с мигающими огнями, которые могут навредить светочувствительным людям.
  • Критики Лос-Анджелеса назвали лучший фильм года, и это далеко не "Ирландец". Больше всего наград собрал южнокорейский триллер, а опус Мартина Скорсезе осел на втором месте.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Disney предупредили, что новые "Звездные войны" могут вызвать приступ эпилепсии

Мигающие огни в фильме 2019 года Звездные войны Скайуокер Восход могут вызвать эпилептический приступ - предупреждение Disney

Ксения Мишина раскрыла секреты съемок постельных сцен в кино

Звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина рассказала о воем отношении к постельным сценам в кино.

Названы номинанты на премию Золотой глобус-2020: украинский фильм остался за бортом

Вручение премии состоится уже 5 января в Беверли-Хиллз

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"

Lera Lynn

Lera Lynn впервые спела в Украине. Мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: