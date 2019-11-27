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Версаче судится с магазином подделок из-за культового платья Дженнифер Лопес

Принт на платье Джей Ло защищен авторским правом, и Versace намерены его отстаивать

среда, 27 ноября 2019, 11:57
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Компания Versace подает в суд на популярный американский магазин одежды Fashion Nova за продажу легендарного зеленого платья Дженнифер Лопес, которое она носила на Грэмми 2000 года. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на судебные документы.

Versace назвали Fashion Nova "серийным нарушителем, специализирующимся на подделках известной и дорогостоящей дизайнерской продукции". По их данным, компании, запущенной в 2013 году, как минимум 8 раз предъявляли иски от других дизайнеров и брендов за нарушение авторских прав и прав на товарный знак. В числе истцов также оказался Adidas.

Fashion Nova представили свою версию платья Джей Ло как часть хэллоуинской коллекции. По цене $ 69,99 оно было распродано во всех размерах.

Оригинал Versace вернулся в заголовки газет в сентябре 2019 года, когда Лопес закрыла показ в Милане в обновленной версии платья. Компания утверждает, то пальмовый принт защищен авторским правом, как и его черно-золотой принт Barocco, который Fashion Nova аналогичным образом скопировали для собственной одежды.

В своем иске модный дом заявил, что "выступал против контрафактной деятельности Fashion Nova" уже четыре раза, начиная с июля 2019 года. Он требует судебного запрета для бренда в будущем подделывать свои наряды, а также просит Fashion Nova перераспределить всю прибыль, полученную от продажи копий.

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