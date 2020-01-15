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Украинский канал проведет трансляцию церемонии Оскар-2020: где и когда смотреть

Прямую трансляцию из театра "Долби" в Лос-Анджелесе проведут 225 стран

среда, 15 января 2020, 14:16
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Церемония вручения главной кинопремии Оскар-2020 состоится в этом году несколько раньше традиционного. Золотые статуэтки лучшим, по мнению американских киноакадемиков, раздадут уже 9 февраля. Прямая трансляция из театра "Долби" в Лос-Анджелесе будет проходить в 225 странах, в том числе и в Украине.

В этом году телеканал "Украина" традиционно выступил официальным транслятором премии и проведет прямую трансляцию Оскар-2020 в ночь на 10 февраля. Старт 92-й церемонии вручения наград запланирован на 03:00 по киевскому времени. За главными событиями этого вечера в Лос-Анджелесе также можно будет проследить на страницах theLime.

  • Напомним, в понедельник, 13 января, американские киноакадемики назвали номинантов на премию Оскар-2020. Финальное голосование во всех категориях пройдет с 30 января по 4 февраля.
  • Читайте также наши прогнозы на Оскар-2020 - кто и почему станет победителем кинопремии. Среди фаворитов оскаровской гонки в этом году - Квентин Тарантино, Сэм Мэндес и Хоакин Феникс.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Оскар-2020

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