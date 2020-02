Церемония вручения премий Оскар-2020: онлайн-трансляция и подробности из Лос-Анджелеса

В ночь на 10 февраля состоится церемония вручения главной кинопремии Оскар-2020. Прямая трансляция из театра "Долби" в Лос-Анджелесе будет проходить в 225 странах, в том числе и в Украине.

Официальным транслятором традиционно выступит телеканал "Украина". Старт 92-й церемонии вручения наград запланирован на 03:00 по киевскому времени. За главными событиями этого вечера также можно будет проследить на страницах theLime.

В этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться 9 картин:

"Джокер" (Joker)

"1917" (1917)

"Ирландец" (The Irishman)

"Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood)

"Форд против Феррари" (Ford v Ferrari)

"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)

"Маленькие женщины" (Little Women)

"Паразиты" (Parasite)

"Брачная история" (Marrige Story)

Полный список фильмов-претендентов на золотую статуэтку смотрите здесь.

92-церемония снова будет проходить без ведущих. Победители премии будут получать статуэтки из рук голливудских звезд, в числе которых Натали Портман, Том Хэнкс, Киану Ривз, Джеймс Корден, Пенелопа Круз, Стив Мартин, Сальма Хайек, Оливия Колман, Рами Малек и другие.

В этом году за "Оскар" в категории "Лучший дизайн костюмов" посоревнуются фильмы "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Джокер" и "Однажды в Голливуде". Мы вспомнили 7 культовых картин-лауреатов премии с потрясными костюмами.

