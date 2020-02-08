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Церемония вручения премий Оскар-2020: онлайн-трансляция и подробности из Лос-Анджелеса

В этом году за главный "Оскар" будут соревноваться 9 фильмов

суббота, 8 февраля 2020, 16:01
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В ночь на 10 февраля состоится церемония вручения главной кинопремии Оскар-2020. Прямая трансляция из театра "Долби" в Лос-Анджелесе будет проходить в 225 странах, в том числе и в Украине.

Официальным транслятором традиционно выступит телеканал "Украина". Старт 92-й церемонии вручения наград запланирован на 03:00 по киевскому времени. За главными событиями этого вечера также можно будет проследить на страницах theLime.

В этом году за главный "Оскар" в номинации "Лучший фильм" будут соревноваться 9 картин:

"Джокер" (Joker)
"1917" (1917)
"Ирландец" (The Irishman)
"Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood)
"Форд против Феррари" (Ford v Ferrari)
"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)
"Маленькие женщины" (Little Women)
"Паразиты" (Parasite)
"Брачная история" (Marrige Story)

Полный список фильмов-претендентов на золотую статуэтку смотрите здесь.

92-церемония снова будет проходить без ведущих. Победители премии будут получать статуэтки из рук голливудских звезд, в числе которых Натали Портман, Том Хэнкс, Киану Ривз, Джеймс Корден, Пенелопа Круз, Стив Мартин, Сальма Хайек, Оливия Колман, Рами Малек и другие.

  • В этом году за "Оскар" в категории "Лучший дизайн костюмов" посоревнуются фильмы "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Джокер" и "Однажды в Голливуде". Мы вспомнили 7 культовых картин-лауреатов премии с потрясными костюмами.
  • Читайте также о 8-ке самых известных песен из фильмов, отмеченных премией "Оскар". Эти хиты были написаны специально для фильмов, но быстро их "переросли".

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Оскар 2020

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