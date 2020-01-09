YouTube-блогер перепела главный хит из "Ведьмака" на украинском, и такого успеха она вряд ли ждала

В декабре на Netflix вышел сериал "Ведьмак", ставший экранизацией одноименной серии романов польского фантаста Анджея Сапковского. И если об успехах самого проекта еще спорят, то некоторые его герои уже навсегда закрепились в рядах любимчиков зрителей. Как вот, к примеру, бард Лютик - верный попутчик Геральта из Ривии, укравший наши сердца своей хитовой балладой "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".

Песню Лютика успели не только сделать мемом, но и перепеть на разных языках. Не менее хитовыми стали версии на польском и японском. Теперь же место рядом с ними может уверенно занять и версия на украинском. Автор YouTube-канала Helena Androsova записала свой вариант баллады с названием "Киньте гріш Відьмакові", и это успех.

В комментариях к ролику девушка извинилась за то, что не играет на гитаре сама. Как призналась Елена, она не большой поклонник песни, и поэтому не стала тратить время на ее разбор. К тому же в своем ролике девушка стремилась сделать акцент на адаптации текста. И она получилась весьма удачной.

Что правда, в комментариях, которые сплошь забиты восторгом, нашлись некоторые замечания слушателей. В частности, перевод обвинили в том, что он портит весь смысл песни: "В русской версии надо как бы заплатить справедливую награду за честно выполненную работу <...> В этой же версии надо дать ведьмаку подачку - просто киньте ему деньги", - стал возмущаться один из пользователей видеохостинга.

На это ему предложили подучить английский и вчитаться в текст оригинала, ведь там говорится "toss a coin to your witcher", что дословно можно перевести как "бросьте монету вашему ведьмаку", ну или в данном случае вполне корректным будет украинская версия "киньте гріш відьмакові".

Видео активно набирает просмотры и уже может похвастаться двумя тысячами лайков. Зрители хвалят исполнительницу песни за обаяние, приятный голос и качественную адаптацию оригинальной лирики.

"Я так ждал крутую версию на украинском. Спасибо, это шикарно", "Очень хороший голос и исполнение", "Вы невероятная", "Срочно в украинскую озвучку сериала", - пишут под роликом.

Ранее IMDb назвал самые ожидаемые фильмы и сериалы 2020 года. Представители киноресурса проследили за интересами и поведением пользователей.

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