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Netflix начинает съемки 2 сезона "Ведьмака" - где работают над сериалом и когда ждать

Похоже, фанам саги придется потерпеть до весны 2021 года

вторник, 14 января 2020, 15:12
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Собрав массу хвалебных отзывов о "Ведьмаке" с Генри Кавиллом в главной роли, Netflix готовится к съемкам второго сезона. Сериал начнут снимать уже в феврале этого года, а вот релиза не стоит ждать раньше 2021-го.

Ориентировочно, это может быть апрель, пишет WhatsOnNetflix. Ссылаются там на тот факт, что работа над первым сезоном от старта съемок до его выхода на платформе длилась 14 месяцев. Львиную долю времени отобрали графика и спецэффекты. Вопросы каста пока остаются открытыми, а вот по сюжетам уже кое-что проясняется (никаких спойлеров).

Если вы смотрели первый сезон, то явно заметили, что его события происходят в нескольких временных интервалах, которые охватили приключения Геральта из Ривии, чародейки Йеннифэр из Венгерберга и княжны Цириллы. Почитатели романов Анджея Сапковского также обратили внимание на то, что большей мере в сюжете первого сезона обыграны события первых двух книг в хронологическом порядке - "Последнее желание" и "Меч предназначения".

Таким образом первый сезон "Ведьмака" был длинным прологом к началу не менее длительной истории. Сюжет второго сезона охватит третью книгу "Кровь эльфов", после чего также положит начало событиям, описанным в четвертом томе Сапковского "Час презрения". Предварительно поместить все это также планируют в восемь серий.

Съемки второго сезона будут проходить параллельно в Будапеште (Венгрия) и Лондоне, который позволяет съемочной группе работать в массивных павильонах с декорациями. Наряду с этим в сети прошел слушок, что определенные эпизоды снимут и на локациях шотландского острова Скай.

Фото: ua.hotels.com

Фото: Фото: ua.hotels.com

  • Все поют песню из "Ведьмака", но Джои Бэти (Лютику) уже не смешно - этот ад он терпит подольше нас. После выхода сериала актер рассказал, как засыпал и просыпался с песней "Ведьмаку заплатите...".
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Раздел: ЛаймКино
Теги: Ведьмак, Netflix

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