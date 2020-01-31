В Голливуде ввели новые правила для съемок постельных сцен: что изменится

С 2017 года движение #MeToo сделало публичными множество историй о сексуальных домогательствах в Голливуде. Похоже, индустрия наконец-то нашла способ их искоренить. Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) выпустила новые стандарты, требующие присутствия координаторов интимных сцен на съемочных площадках, пишет Vanity Fair.

Кадр из фильма "Титаник" (1997)

Работа координаторов будет заключаться в том, чтобы планировать, готовить и следить за съемками сексуальных сцен или обнаженной натуры, обеспечивая безопасность и комфорт вовлеченных актеров. Опыт, знания и биографические данные этих людей будут тщательно проверяться. Также они должны уметь оказывать первую психологическую помощь, если на съемках их подопечные испытают стресс.

Президент SAG-AFTRA Габриэль Картерис рассказала, что не все работники индустрии сразу же поддержали новаторскую идею.

"Я работала с некоторыми режиссерами, которые поначалу чувствовали нерешительность. Они не понимали, в чем заключаются преимущества координатора интимных сцен, - сказала она. - Одна из режиссеров изначально была возмущена идеей, что кто-то будет на съемках. Она думала, что ее работа - защищать и направлять актеров. Затем, когда у нее появилась возможность поработать с координатором, она обнаружила, что это отличная система поддержки для нее. Это помогло ей реализовать свое видение, зная, что актеры чувствовали себя в безопасности и были под присмотром".

Другие компании, производящие фильмы и сериалы, уже выступили с похожими инициативами. Так, HBO ввели политику, требующую присутствия координатора интимных сцен на всех шоу для взрослых. Netflix также внедрили аналогичную политику.

Ранее Эмилия Кларк рассказала, как ее заставляли обнажаться в "Игре престолов". В первом сезоне Дейенерис еще не могла постоять за себя, но после встречи с Кхалом Дрого все изменилось.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах режиссера. Во время деловой встречи тот захотел увидеть грудь актрисы, но она не растерялась.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.