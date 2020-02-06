В сеть слили первые фото со съемок новой "Матрицы" - годы идут, и Нео сильно изменился

Жители Сан-Франциско стали вдруг натыкаться на улицах на актера Киану Ривза и режиссера Лану Вачовски. Когда же заметили технику и операторов, все стало ясно - в городе начались съемки новой, четвертой "Матрицы".

Подробности сценария по-прежнему остаются в секрете, но судя по свежим снимкам очевидцев, "избранный" будет сильно отличаться от того Нео из оригинальной трилогии.

В Твиттер попали не только фотографии, но и короткие ролики случайных свидетелей. Событие оказалось настолько интересным, что уже вскоре рядом с местом съемок появились репортеры местных изданий и телеканалов. Естественно, пообщаться зевакам удалось разве что с прохожими.

Лучше всего Киану Ривза можно разглядеть на фото, где актер оказывается в лучах солнца. Что ж, судя по его внешнему виду, Нео появится в фильме в несколько ином образе. По крайней мере, в каких-то конкретных эпизодах его одежда явно будет далека от классических костюмов.

Ранее было заявлено, что Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит согласились вернуться к ролям своих персонажей - Нео, Тринити и Ниобе. Злодей "Аквамена" Яхья Абдул-Матин II присоединится к франшизе, но его роль пока не разглашается. Также участие в проекте подтвердил Нил Патрик Харрис, актер сериала "Как я встретил вашу маму". По слухам, присоединится и звезда сериала "Охотник за разумом" Джонатан Грофф. А вот Хьюго Уивинга, известного по роли агента Смита, поклонники франшизы в кадре, к сожалению, не увидят.

Фаны Киану Ривза узнали дату выхода новой "Матрицы" и впали в истерику - на премьеру попадут не все, и это вам не между синей и красной таблеткой выбирать.

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