Церемония вручения премий Оскар-2020: где и когда смотреть в Украине

Церемония вручения главной кинопремии Оскар-2020 состоится в этом году несколько раньше традиционного. Золотые статуэтки лучшим, по мнению американских киноакадемиков, раздадут уже 9 февраля. Прямая трансляция из театра "Долби" в Лос-Анджелесе будет проходить в 225 странах, в том числе и в Украине.

В этом году телеканал "Украина" традиционно выступил официальным транслятором премии и проведет прямую трансляцию Оскар-2020 в ночь на 10 февраля. Старт 92-й церемонии вручения наград запланирован на 03:00 по киевскому времени. За главными событиями этого вечера в Лос-Анджелесе также можно будет проследить на страницах theLime.

Напомним, в понедельник, 13 января, американские киноакадемики назвали номинантов на премию Оскар-2020. Финальное голосование во всех категориях прошло с 30 января по 4 февраля.

Читайте также наши прогнозы на Оскар-2020 - кто и почему станет победителем кинопремии. Среди фаворитов оскаровской гонки в этом году - Квентин Тарантино, Сэм Мэндес и Хоакин Феникс.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.