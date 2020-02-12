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Клубника в шоколаде ко Дню святого Валентина - как сделать романтическую закуску

Простое и оригинальное угощение на праздник влюбленных

среда, 12 февраля 2020, 07:04
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Планируете романтичное празднование Дня святого Валентина? Хотите удивить вашего избранника или избранницу интересной закуской? Тогда этот рецепт точно вам понравится, ведь на его приготовление у вас уйдет совсем немного времени. Также вам понадобятся самые простые продукты.

Итак, для приготовления клубники в шоколаде вам нужны следующие ингредиенты: свежая клубника (500 г), темный шоколад (1 плитка), белый шоколад (1 плитка), молочный шоколад (1 плитка), кокосовая стружка (2 пакетик), любые орешки (50 г), кондитерская посыпка (1 пакетик).

Шаг 1: Для начала клубнику нужно помыть и просушить бумажным полотенцем.

Шаг 2: Затем все плитки шоколада нужно растопить, каждую в отдельной емкости.

Шаг 3: Теперь следует окунуть каждую ягоду в растопленный шоколад и уложить на бумагу для выпечки.

Шаг 4: Мелко нарубить или размять скалкой орехи.

Шаг 5: Клубнику в темном шоколаде присыпать орехами, в светлом - кондитерской посыпкой, а в молочном - кокосовой стружкой. Если шоколад на ягодах начал застывать, можно подогреть немного шоколада дополнительно в отдельной емкости и аккуратно смазать им клубнику. И после этого повторить процесс декорирования.

Шаг 6: Чтобы ваш десерт не растаял, отправьте его в холодильник до момента подачи на стол.

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