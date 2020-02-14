Все говорят о Роберте Паттинсоне в образе Бэтмена - костюмчик-то актеру и правда к лицу

Поклонники вселенной DC долго гадали, как актер Роберт Паттинсон будет выглядеть в костюме Бэтмена, ведь именно его на главную роль в одноименном фильме пригласил режиссер Мэтт Ривз. В сети появлялись различные фан-арты и первые малоудачные фото со съемочной площадки, но с появлением короткого тизера от самого режиссера все опасения исчезли.

В Твиттер Мэтт Ривз опубликовал короткий ролик, в котором Паттинсон впервые показывается в образе супергероя. На записи можно рассмотреть различные элементы костюма, в том числе и маску Бэтмена, которая частично закрывает лицо актера.

Видео снял оператор Грег Фрейзер и наложил на него красный фильтр. Поклонники Бэтмена тут же поспешили убрать его, чтобы получше рассмотреть новый костюм.

Насколько известно, съемки нового "Бэтмена" стартовали в Лондоне 27 января. Тогда в Твиттер режиссера и появился первый снимок со съемочной площадки. Подробности сюжета до сих пор остаются в секрете, но как предполагают фаны, фильм станет экранизацией линии комиксов "Бэтмен. Долгий Хэллоуин".

Кроме Роберта Паттинсона в картине Ривза также появятся Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин), Джеффри Райт (комиссар Джим Гордон) и другие. Премьера фильма ожидается 24 июня 2021 года.

55-летний Рассел Кроу так постарался набрать вес для новой роли, что сейчас его просто не узнать. Но съемки закончились, и звезда "Гладиатора" решил держаться в тени, пока не приведет себя в порядок.

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