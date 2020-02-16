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HBO снимет новых "Друзей" с теми же актерами - как сегодня выглядят Фиби, Чендлер и другие герои

Как изменились звезды знаменитого телешоу

воскресенье, 16 февраля 2020, 12:04
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Недавно стало известно, что компания HBO подтвердила съемки новой части легендарного сериала "Друзья". Пока что речь идет о специальном 60-минутном выпуске, но фанаты, разумеется, надеются на нечто большее. А пока поклонники с замиранием сердца ждут новостей о продолжении "Друзей", мы решили посмотреть, сильно ли изменились звезды телешоу за 25 лет.

Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин). Из всей звездной команды сериала Энистон изменилась меньше всех. Безусловно, она стала выглядеть старше, но это ничуть ее не испортило. Поговаривают, что все благодаря уколам красоты. Но, как бы там ни было, с пластикой или без, актриса выглядит замечательно.

Кортни Кокс (Моника Геллер). По ее морщинкам возраст читается чуть больше. Но она все еще в хорошей форме и может дать фору многим молодым современным актрисам. Как внешне, так и в вопросах, касающихся актерской работы.

Лиза Кудроу (Фиби Буффе). Любимица публики, наивная и очаровательная Фиби, не стала пользоваться услугами пластических хирургов и косметологов. Она предпочитает любить свою естественную красоту, не прятать морщины и другие возрастные изменения. Некоторые фанаты не оценили такого решения, но большинство все-таки поддерживает звезду и говорит, что она все еще прекрасна.

Дэвид Швиммер (Росс Геллер). Если не учитывать немного округливщиеся щечки, Дэвид практически не изменился со времен съемок "Друзей". Не исключено, что он ходит к косметологу. Во всяком случае, именно так считают многие поклонники.

Мэтт Леблан (Джоуи Триббиани). Тот самый Джоуи, который не делится едой, изменился очень сильно. Актер Мэтт Леблан не стал закрашивать возрастную седину. Наоборот, он решил сделать ее своей новой фишкой. И надо признать, что ему это удалось.

Мэттью Перри (Чендлер Бинг). С возрастом Мэттью Перри пришлось попрощаться со своей знаменитой роскошной шевелюрой. Также у актера появился небольшой второй подбородок. Но его самого это нисколько не смущает, ведь, судя по забавным фото в Instagram, в душе он все еще чувствует себя молодым.

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