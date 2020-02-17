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8 фактов о фильме "Операция Ы", о которых не знали даже большие поклонники Гайдая

Как на самом деле проходили съемки легендарной комедии

понедельник, 17 февраля 2020, 19:18
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Фильм о приключениях смешного студента Шурика знает практически каждый. Но не многим известно, что главный герой мог быть совсем другим. Более того, у него даже могло быть другое имя. В этом материале мы поделимся с вами интересными фактами о съемках "Операции Ы".

Изначально главного героя звали Владик Арьков. Но позже имя пришлось изменить, так как комиссией было решено, что комедийный персонаж не может быть тезкой Владимира Ленина. В результате Владик превратился в Шурика.

На главную роль в киноленте претендовали многие известные актеры: Олег Видов, Валерий Носик, Евгений Петросян, Александр Збруев, Андрей Миронов. Но режиссер Леонид Гайдай решил выбрать тогда еще малоизвестного Александра Демьяненко. И интуиция его не подвела.

Демьяненко - брюнет, поэтому для роли Шурика ему пришлось осветлить волосы и превратиться в блондина. Чего только не сделаешь ради хорошей роли.

Многие шутки и смешные сцены не были изначально прописаны в сценарии, актеры даже придумывали их сами в процессе съемок. Например, эпизод, в котором бандита ранят в грудь рапирой, попадая в итоге в бутылку вина, придумал Никулин.

Красотка Наталья Селезнева, исполнившая роль студентки Лиды, могла не пройти пробы. Во время знакомства в режиссером она услышала, что ее типаж всем нравится, но вот насчет ее фигуры Гайдай не слишком уверен. Тогда Наталья решилась на смелый шаг и просто сбросила с себя платье, оставшись в купальнике. Это сработало и Селезневу утвердили.

В "Операции Ы" немало киноляпов. Например, в одном из эпизодов Шурик промок под дождем, но после он оказывается в автобусе уже совершенно сухим. Также в глаза бросается момент, когда Балбес кладет в карман бутылку вина в правый карман, а позже она оказывается в левом.

Один из номеров на автомобиле бандитов составлен из первых букв из прозвищ - Трус, Балбес и Бывалый. А второй номер, "Д 1-01", является дипломатическим.

В одной из сцен зрители видят на экране режиссера фильма Леонида Гайдая. Он появляется в кадре в роли алкоголика, который произносит ставшую знаменитой фразу: "Огласите весь список, пожалуйста!".

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