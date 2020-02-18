Звезда "Игры престолов" появится в новом сезоне "Ведьмака" - и на такую роль лучшего актера не найти

Норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший в "Игре престолов" рыжебородого Тормунда, появится в новом сезоне "Ведьмака" от Netflix, релиз которого ожидается в начале 2021 года.

Фото: redanianintelligence.com

И актера лучше на такую роль не найти, ведь сыграет 41-летний Хивью харизматичного Нивеллена - выходца из семьи аристократов, который был проклят за преступления, совершенные в юном возрасте. В одноименном цикле романов Анджея Сапковского Нивеллену был посвящен рассказ "Крупица истины". Автор описывал персонажа как крупного человекоподобного полумедведя-полульва с медвежьей головой, мощной челюстью, торчащими клыками и ушами.

Как пишет Redanian Intelligence, ссылаясь на источники из Netflix, участие Хивью в новых приключениях Геральта из Ривии - факт. Роль актера пока не разглашается, но ее описание полностью соответствует отшельнику Нивеллену из книги польского фантаста.

Существо было человекообразным, одетым в поизносившееся, но хорошего качества платье, не лишенное изящных, хоть совершенно бесполезных украшений. Человекообразность, однако, распространялась не выше грязноватого воротника кафтана, ибо над ним возвышалась громадная, косматая, как у медведя, голова с огромными ушами, парой диких глазищ и ужасной пастью, полной кривых клыков, в которой словно пламя мелькал красный язык.

Новость порадовала поклонников сериала. Лучше Хивью с такой ролью не справится никто, уверены зрители, полюбившие актера еще со времен "Игры престолов".

Все поют песню из "Ведьмака", но Джои Бэти (Лютику) уже не смешно - этот ад он терпит подольше нас. После выхода сериала актер рассказал, как засыпал и просыпался с песней "Ведьмаку заплатите...".

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