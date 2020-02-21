Дональд Трамп высмеял Брэда Питта и "Паразитов" за победу на Оскаре

Президент США Дональд Трамп не доволен решением Американской киноакадемии, вручившей четыре "Оскара" фильму Пон Чжун Хо "Паразиты" и назвавшей Брэда Питта лучшим актером второго плана. Об этом он заявил на митинге в Колорадо, пишет The Hollywood Reporter.

Фото: @realdonaldtrump в Instagram

"Вы видели, до чего плохими были награды Академии в этом году? Победителем стал фильм из Южной Кореи! Что, черт возьми, это было? У нас достаточно проблем с Южной Кореей, с торговлей. И после всего этого они дают им лучший фильм года? - возмутился Трамп. - Мы можем вернуть "Унесенные ветром"? "Бульвар Сансет"… так много хороших фильмов. И тут "Оскар" за лучший фильм отдают Южной Корее. Я думал это иностранный фильм, нет? Такого раньше никогда не случалось".

После "Паразитов" Трамп прошелся по 56-летнему Брэду Питту, назвав его "маленьким умником".

"Зато у нас есть Брэд Питт. Я никогда не был его большим поклонником, - сказал Трамп. - Он встал и произнес речь маленького умника. Он маленький умник".

Фото: Getty Images

Питт был удостоен награды в категории "Лучший актер второго плана" за роль каскадера Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино "Однажды ... В Голливуде". На сцене актер поблагодарил многих людей, включая Тарантино, Леонардо Ди Каприо и остальных актеров и съемочную группу фильма. Он также косвенно упомянул Трампа, указав, что Сенат не проголосовал за привлечение дополнительных свидетелей на суде и провалил процедуру его импичмента.

"Мне сказали, что у меня здесь только 45 секунд, что на 45 секунд больше, чем Сенат дал Джону Болтону на этой неделе, - пошутил Питт. - Я думаю, что Квентин снимает фильм об этом. В конце концов, взрослые поступают правильно".

Выступление Дональда Трампа традиционно вызвало бурную реакцию в сети. Его слова осудили как рядовые пользователи, так и публичные персоны.

"Трамп говорит о Южной Корее гораздо более резко, чем о Северной. И, конечно же, он любит "Унесенные ветром" - фильм о сторонниках Конфедерации. Очень показательно", - написал аналитик CNN Макс Бут в Twitter.

theLime вел текстовую трансляцию церемонии Оскар-2020, и если вы пропустили ее главные события и не знаете, на что жалуется Дональд Трамп, - вам сюда.

Смотрите также полный список лауреатов премии Оскар-2020 в 24-х номинациях.

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