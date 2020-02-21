RU  UA

Лайм

Дональд Трамп высмеял Брэда Питта и "Паразитов" за победу на Оскаре

Президента США не устраивает победа корейского фильма и оскаровская речь звезды "Однажды в Голливуде"

пятница, 21 февраля 2020, 15:30
читати статтю українською

Президент США Дональд Трамп не доволен решением Американской киноакадемии, вручившей четыре "Оскара" фильму Пон Чжун Хо "Паразиты" и назвавшей Брэда Питта лучшим актером второго плана. Об этом он заявил на митинге в Колорадо, пишет The Hollywood Reporter.

Фото: @realdonaldtrump в Instagram

"Вы видели, до чего плохими были награды Академии в этом году? Победителем стал фильм из Южной Кореи! Что, черт возьми, это было? У нас достаточно проблем с Южной Кореей, с торговлей. И после всего этого они дают им лучший фильм года? - возмутился Трамп. - Мы можем вернуть "Унесенные ветром"? "Бульвар Сансет"… так много хороших фильмов. И тут "Оскар" за лучший фильм отдают Южной Корее. Я думал это иностранный фильм, нет? Такого раньше никогда не случалось".

После "Паразитов" Трамп прошелся по 56-летнему Брэду Питту, назвав его "маленьким умником".

"Зато у нас есть Брэд Питт. Я никогда не был его большим поклонником, - сказал Трамп. - Он встал и произнес речь маленького умника. Он маленький умник".

Фото: Getty Images

Питт был удостоен награды в категории "Лучший актер второго плана" за роль каскадера Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино "Однажды ... В Голливуде". На сцене актер поблагодарил многих людей, включая Тарантино, Леонардо Ди Каприо и остальных актеров и съемочную группу фильма. Он также косвенно упомянул Трампа, указав, что Сенат не проголосовал за привлечение дополнительных свидетелей на суде и провалил процедуру его импичмента.

"Мне сказали, что у меня здесь только 45 секунд, что на 45 секунд больше, чем Сенат дал Джону Болтону на этой неделе, - пошутил Питт. - Я думаю, что Квентин снимает фильм об этом. В конце концов, взрослые поступают правильно".

Выступление Дональда Трампа традиционно вызвало бурную реакцию в сети. Его слова осудили как рядовые пользователи, так и публичные персоны.

"Трамп говорит о Южной Корее гораздо более резко, чем о Северной. И, конечно же, он любит "Унесенные ветром" - фильм о сторонниках Конфедерации. Очень показательно", - написал аналитик CNN Макс Бут в Twitter.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

В Германии стартовал юбилейный "Берлинале": какие украинские фильмы увидят гости фестиваля

На Берлинале-2020 презентуют два фильма украинского производства и несколько картин, снятых в копродукции

В кино стартовал вестерн "Подлинная история банды Келли" - фильм для тех, кто готов к неожиданностям

Фильмы о бандитах 2020. В кино стартовал вестерн Правдивая история банды Келли - отзывы на фильм Джастина Курзеля

Говорят, актриса из "Гарри Поттера" прощается с кино из-за рака: что происходит на самом деле

СМИ сообщили о болезни актрисы, которая на самом деле уже успела ее одолеть

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: