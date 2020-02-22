Официально объявлено о возвращении "Друзей" на экраны: когда выйдет новый эпизод сериала

"Друзья" возвращаются - теперь уже официально. Слухи о воссоединении приятелей появились еще в прошлом году, но только сейчас компания WarnerMedia, владеющая телеканалом HBO, заверила фанатов, что герои популярного сериала снова соберутся вместе.

Как сообщили в компании, специальный эпизод появится на платформе стримингового сервиса HBO Max в мае 2020 года и будет доступен вместе с остальными 236 сериями культового ситкома.

Поклонники "Друзей" снова увидят Дженнифер Энистон в роли Рэйчел, Кортни Кокс (Монику), Лизу Кудроу (Фиби), Мэтта Леблана (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлера) и Дэвида Швиммера (Росса).

Актеры сериала уже отреагировали на новость в соцсетях. Дженнифер Энистон опубликовала в Instagram архивное фото "друзей" и написала: "Это происходит...". Такой же пост появился и у других звезд ситкома.

Напомним, премьера сериала "Друзья" состоялась в 1994 году. Шоу выходило в эфир вплоть до 2004 года. В прошлом году, 22 сентября, в мире отметили 25-летие ситкома, который ранее признали одним из лучших за всю историю американского ТВ.

А пока поклонники с замиранием сердца ждут выхода новой серии "Друзей", мы решили посмотреть, сильно ли изменились звезды телешоу за 25 лет.

Дженнифер Энистон показала милое фото с актрисами сериала "Друзья". 7,5 миллионов лайков и десятки тысяч комментариев набрало в Instagram фото Дженнифер, которая провела душевный вечер в компании коллег.

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