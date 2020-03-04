В Киеве прошел допремьерный показ романтической комедии "Свидание в Вегасе": фото

3 марта в столичном кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver состоялась гала-премьера новой украинской романтической комедии "Свидание в Вегасе".

Первыми фильм просмотрели Maruv, Екатерина Осадчая, Владимир Остапчук, Павел Зибров, Дарья Петрожицька, Михаил Ясинский, Богдан Юсипчук, Мишель Андраде, Виталина Ющенко, Олег Собчук и другие звездные гости.

Настроение вечера создавали ведущая Мила Еремеева (NRJ) и DJ-сет от Сани Дымова. Алкогольный партнер вечеринки - Yellow Tail. Генеральный информационный партнер - "1+1".

"Свидание в Вегасе" расскажет о поездке рекламных агентов с конкурирующих агентств, Марины и Артема, в Лас-Вегас. Там они поборются за подписание контракта с важным клиентом. Но их поездка идет не по плану, когда обоих снимают с рейса в Лос-Анджелесе, и рабочая поездка в Вегас превращается в roadtrip через всю Америку.

Съемки многих сцен фильма проходили в Лас-Вегасе, в пустынях Калифорнии, в городе Ланкастер и на известном на весь мир пляже Venice Beach.

Главные роли в комедии сыграли Оля Полякова, Владимир Остапчук, Марина Дьяконенко, Никита Бычков-Андриевский, Вадим Галыгин, а также голливудская звезда Эрик Робертс.

Официальный старт проката фильма во всех кинотеатрах страны - 5 марта.

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