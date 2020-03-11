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Дочь Миллы Йовович получила первую большую роль в кино. Теперь она - без пяти минут звезда Disney

Похоже, это начало большой карьеры

среда, 11 марта 2020, 16:06
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12-летняя дочь Миллы Йовович Эвер, которая сейчас так выручает маму-знаменитость с новорожденной сестренкой, получила свою первую большую роль в кино. Теперь она - без пяти минут звезда Disney.

Как пишет Variety, Эвер сыграет Венди в новой экранизации "Питера Пэна". С актером на главную роль в Disney тоже определились.

Фото: instagram.com/evergaboanderson

Дочь Йовович и режиссера Пола Андерсона уже давно определилась, что последует примеру матери. Юная модель и начинающая актриса уже появлялась на экранах, что правда, в эпизодических ролях. Так, к примеру, Эвер сыграла маленькую Наташу Романову в сольном кино Marvel о Черной Вдове - картина выйдет на широкие экраны уже в апреле этого года. Есть в коллекции девочки и роль маленькой Миллы Йовович в фильме "Обитель зла: Последняя глава". В тот раз Эвер была лучшим кандидатом, ведь даже фаны неоднократно отмечали ее поразительное сходство с мамой.

На этот раз девочка сыграет Венди Дарлинг - героиню рассказа, которая попадает в сказочную страну Нетландию. А вот Питера Пэна сыграет британский актер Александр Молони. Все бы ничего, но как отмечает источник, паренек заметно отличается от образа персонажа. Как минимум, в мультфильме и его экранизациях Питер Пэн был рыжеволосым. Хотя не исключено, что эти нюансы также будут учтены костюмерами.

Фото: instagram.com/evergaboanderson

Новостью о своей первой главной роли Эвер также поделилась на личной странице в Инстаграм. Фолловеры девочки и ее мамы-знаменитости буквально пришли в восторг. Некоторые уверены, что это тот самый миг зарождения большой карьеры.

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Раздел: ЛаймКино
Теги: Милла Йовович

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