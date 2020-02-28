Милла Йовович тепло поблагодарила старшую дочь за помощь с новорожденной малышкой (фото)

В начале февраля 44-летняя Милла Йовович в третий раз стала мамой, но благодаря заботливой старшей дочери Эвер Андерсон хлопот у нее заметно поубавилось. Счастливая актриса посвятила 12-летней девочке пост благодарности и опубликовала в Instagram фото, которое растопило сердца ее фанатов.

Фото: @millajovovich в Instagram

"Эвер - лучшая старшая сестра. Ничто не делает меня более счастливой и гордой, чем видеть ее любовь к своим маленьким сестрам. И малышке Ошин, и Дашиэль так повезло, что она у них есть! - написала Милла. - Мысли о том, как нам всем повезло, что в нашей жизни есть такой волшебный маленький единорог, буквально заставляют меня плакать. Ты лучшая, Эвс, мы так тебя любим!"

Фото: @millajovovich в Instagram

Под фотографией, на которой Эвер лежит в обнимку с маленькой сестрой, поклонники в который раз отметили поразительное сходство девочки с ее знаменитой матерью: "Она твой клон! Я думала, что это ты с ребенком", "Не перестану удивляться тому, что она буквально твой двойник", "У Эвер твое лицо, а это значит, что новые фильмы "Обитель зла" у нас будут всегда", "Я подумала это она с мамой, а это старшая сестра".

Ранее Милла Йовович рассказала о проблемах со здоровьем новорожденной дочери. У маленькой Ошин - тяжелый случай желтухи.

Также звезда похвасталась модельной карьерой 12-летней дочери Эвер. Девочка снимается для модного глянца и скоро дебютирует в кино.

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