Сценарист "Симпсонов" ответил людям, которые нашли в сериале предсказание коронавируса

Мультсериал "Симпсоны" в СМИ и соцсетях называют пророческим, и недавно поклонники шоу нашли предсказание эпидемии коронавируса в 24-й серии 4 сезона (1993). Эпизод под названием "Мардж в цепях" начинается в Японии, где больной заводской рабочий кашляет в ящики, которые используются для доставки в Спринфилд популярной соковыжималки. Теперь сценаристу шоу Биллу Окли пришлось защищать свою затею, которую используют для "пропаганды расизма в ответ на вспышку коронавируса", пишет The Hollywood Reporter.

"Мне не нравится, когда эпизод используют в гнусных целях, - сказал Окли. - Идея, что кто-то неправильно его истолковал, чтобы коронавирус казался азиатским заговором, ужасна. С точки зрения попытки обвинить Азию - я думаю, что это отвратительно".

По словам сценариста, он придумал "осакский грипп", ориентируясь на гонконгский грипп 1968 года, о котором узнал в детстве из заголовков новостей. "Это была просто шутка о том, как грипп попал сюда, - говорит он. - Это абсурд, что кто-то может кашлять в коробку, и вирус выживет там от 6 до 8 недель. Это карикатура. Мы намеренно сделали его карикатурным, потому что хотели, чтобы это было глупо и не страшно. Сам вирус действовал как персонаж мультфильма и вел себя крайне нереально".

Также Окли вразумил фанатов, которые пытаются найти предсказания будущего едва ли не в каждой серии мультсериала.

"Очень мало случаев, когда "Симпсоны" что-то предсказывали, - говорит он. - Это в основном совпадение, потому что эпизоды настолько старые, что история повторяется. Большинство этих эпизодов основаны на событиях, которые произошли в 60-х, 70-х или 80-х, о которых мы знали".

В настоящее время "Симпсоны" насчитывают 31 сезон; сериал непрерывно выходил с 1989 года.

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