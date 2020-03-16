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Наоми Кэмпбелл в защитном костюме рассказала, как спасается от коронавируса

"Раньше надо мной смеялись, но больше я не посмешище", - говорит супермодель

понедельник, 16 марта 2020, 13:22
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11 марта в Instagram Наоми Кэмпбелл показала, как путешествует в самолете в защитном костюме. Некоторые пользователи соцсети решили, что 49-летняя супермодель высмеивает панику из-за коронавируса, другие подумали, что она стала жертвой страха и перегнула палку с самозащитой. На своем YouTube-канале Наоми поспешила ответить на все претензии поклонников.

Фото: @naomi в Instagram

"Сейчас в мире очень чувствительная обстановка. Не буду врать, что я не нервничала перед этим полетом. Это не новость, я убираю свои сиденья уже около 15-17 лет. Просто я впервые это показала, - говорит Кэмпбелл. - Сейчас не веселое время, я это делаю не для смеха. От этого зависит мой комфорт во время путешествий".

Чтобы не контактировать с поверхностями, она выбрала защитный костюм за $16, перчатки, очки и теплую накидку. "Маску я начала носить в 90-х, а вытирать сиденья начала 17 лет назад. Это уже давно стало для меня рутиной, - рассказала она. - Раньше люди смеялись надо мной, говорили: "Зачем все это нужно? Она посмешище". Теперь я не посмешище. Они говорили: "Нет смысла носить маску". Но я не согласна. Что, если кто-то чихнет прямо перед вами, когда вы идете? Вы войдете прямо в это. Очень сложно не трогать свое лицо, ведь мы все делаем это".

Прибыв в аэропорт, Наоми сделала замечание сотруднице паспортного контроля: "Вы должны носить перчатки, вы же берете паспорта людей. Я удивляюсь, почему они вам не сказали, ребята. Делайте это сами, для своих семей".

В конце видео модель со смехом рассказала, что в самолете люди вокруг нее предпочли отсесть на другие кресла, и она летела без соседей. "Это круто, я тоже не хочу, чтобы вокруг меня кто-то сидел!" - заявила она.

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