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Все уже забыли о финале "Игры престолов", а Эмилия Кларк решилась на признание - говорит, разочарована

Актриса оценила идеи сценаристов по Дейенерис Таргариен и Джону Сноу

пятница, 20 марта 2020, 18:34
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Кажется, лишь недавно в сети поутихли дискуссии насчет финала "Игры престолов", который так разочаровал многих поклонников саги. Переснимать сериал, естественно, никто не стал. Одна лишь надежда на Джорджа Мартина, который в дни карантина вернулся к усердной работе над шестой книгой серии "Песнь Льда и Пламени", и обещал ранее подарить роману другую концовку.

Но вот Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен, вдруг решила признаться - сценарием финала была разочарована не меньше его фанатов. Как подчеркнула актриса в интервью The Sunday Times, ее огорчили обе сюжетные линии - и Матери драконов, и Джона Сноу.

Фото: hbo.com

"Мне было жаль ее. Вот по‑настоящему жаль. И да, меня раздражало, что Джон Сноу избежал каких-либо последствий. Ему убийство буквально сошло с рук", - отметила она.

Одной из причин неудачного финала Кларк также назвала решение авторов выпустить заключительный сезон лишь в шести сериях. Ведь так сценаристы попросту не успели уделить должного внимания ключевым персонажам и их линиям развития.

Что же касается мнения фанов, ответила Кларк, к ним необходимо прислушиваться всегда: "Мне всегда небезразлично мнение поклонников, ведь мы снимаем сериал для них и именно они делают нас успешными".

  • Напомним, на портале Metacritic зрительский рейтинг финала "Игры престолов" составил всего 4,1 балла из 10-ти возможных. Но как уже отмечалось выше, фаны все еще надеются на Джорджа Мартина. Фантаст традиционно говорит загадками, но его слова обнадеживают, ведь две новые книги "Ветра зимы" и "Мечта о весне" якобы будут отличаться от сериала HBO.
  • Ранее стало известно, что создатели "Чернобыля" выпустят сериал по известной видеоигре. Крейг Мейзин и HBO оживят сюжет The Last of Us.

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