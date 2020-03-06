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Создатели "Чернобыля" выпустят сериал по известной компьютерной игре

Крейг Мейзин и HBO оживят культовую постапокалиптическую игру

пятница, 6 марта 2020, 14:03
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HBO разрабатывает сериал "The Last of Us" (Один из нас) по мотивам одноименной игры для консоли PlayStation, пишет Variety. Руководить проектом будет шоураннер сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин вместе со сценаристом и креативным директором игры Нилом Дракманном. Проект является первым телесериалом от PlayStation Productions.

"Нил Дракманн, без сомнения, лучший рассказчик, работающий в среде видеоигр, а "Один из нас" - его великий опус. Адаптация этого захватывающего произведения искусства была моей мечтой на протяжении многих лет, и для меня большая честь сделать это в партнерстве с Нилом", - сказал Мейзин.

Игра "Один из нас", разработанная компанией Naughty Dog, рассказывает о разрушении современной цивилизации загадочной зомби-эпидемией. Мужчину средних лет по имени Джоэл нанимают, чтобы вывезти 14-летнюю девочку Элли из зоны карантина. Вскоре хлопотная подработка превращается в жестокое и опасное путешествие, поскольку им обоим придется пересечь всю территорию США, полагаясь друг на друга ради выживания.

Сериал HBO объединит историю игры 2013 года и события ее сиквела The Last of Us Part II, выход которого запланирован на май. Он станет первым телевизионным проектом Мейзина со времен "Чернобыля" - мини-сериала, который выиграл в 2019 году два "Золотых глобуса" и 10 премий "Эмми".

"Как только я сел поговорить с Крейгом, я был в равной степени поражен его подходом к повествованию и его любовью и глубоким пониманием игры "Один из нас".Крейг и HBO превратили Чернобыль в напряженный, душераздирающий, эмоциональный шедевр. Я не мог придумать лучших партнеров, которые могли бы воплотить историю игры в телевизионное шоу. Я очень рад сотрудничеству с ними", - признался Дракманн.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: сериалы

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