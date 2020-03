Создатели "Чернобыля" выпустят сериал по известной компьютерной игре

HBO разрабатывает сериал "The Last of Us" (Один из нас) по мотивам одноименной игры для консоли PlayStation, пишет Variety. Руководить проектом будет шоураннер сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин вместе со сценаристом и креативным директором игры Нилом Дракманном. Проект является первым телесериалом от PlayStation Productions.

"Нил Дракманн, без сомнения, лучший рассказчик, работающий в среде видеоигр, а "Один из нас" - его великий опус. Адаптация этого захватывающего произведения искусства была моей мечтой на протяжении многих лет, и для меня большая честь сделать это в партнерстве с Нилом", - сказал Мейзин.

Игра "Один из нас", разработанная компанией Naughty Dog, рассказывает о разрушении современной цивилизации загадочной зомби-эпидемией. Мужчину средних лет по имени Джоэл нанимают, чтобы вывезти 14-летнюю девочку Элли из зоны карантина. Вскоре хлопотная подработка превращается в жестокое и опасное путешествие, поскольку им обоим придется пересечь всю территорию США, полагаясь друг на друга ради выживания.

Сериал HBO объединит историю игры 2013 года и события ее сиквела The Last of Us Part II, выход которого запланирован на май. Он станет первым телевизионным проектом Мейзина со времен "Чернобыля" - мини-сериала, который выиграл в 2019 году два "Золотых глобуса" и 10 премий "Эмми".

"Как только я сел поговорить с Крейгом, я был в равной степени поражен его подходом к повествованию и его любовью и глубоким пониманием игры "Один из нас".Крейг и HBO превратили Чернобыль в напряженный, душераздирающий, эмоциональный шедевр. Я не мог придумать лучших партнеров, которые могли бы воплотить историю игры в телевизионное шоу. Я очень рад сотрудничеству с ними", - признался Дракманн.

