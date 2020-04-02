Сериал Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды" получил продолжение: о чем 2 сезон и где его смотреть

"Ничто не случается дважды" - сериал от телеканала СТБ, набравший огромную популярность. Создатели истории решили не огорчать своих зрителей, поэтому уже сейчас можно посмотреть 2 сезон этого продукта. О чем же он, каких актеров вы увидите в кадре, и где можно посмотреть вышедшие серии? Всеми деталями мы поделимся в этом материале.

Во втором сезоне сериала о невероятной истории любви, которая тянется еще с 90-х годов прошлого столетия, речь пойдет о множестве непростых драматических ситуаций. По сюжету, прошло 7 лет с того момента, как Маша и Вадим расстались. Героиня вышла замуж за Бориса, вместе они живут в мире и радости, воспитывая малышку Иру. Однако, материнское сердце Маши все равно не может забыть о старшей дочурке Кате, которую 7 лет назад украл из роддома Огнев.

Фото: stb.ua

Каждый день Маша надеется найти хоть какую-то зацепку, которая сможет привести ее к девочке. И однажды это все-таки происходит. Героиня сериала узнает от Алекса, парня Аллы, что Вадим с малышкой живут в Америке. Теперь Маше остается только добраться до них и вернуть дочь. Но отдаст ли Вадим ребенка? Сможет ли Маша простить мужчину, который превратил ее жизнь в настоящий ад? И расскажет ли женщина всю правду о нем их общей дочери? Обо всем этом и не только зрители смогут узнать в новых сериях.

Фото: stb.ua

В главных ролях снялись Екатерина Тышкевич, Антон Батырев, Валентин Томусяк, Петр Рыков, Надежда Мейхер-Грановская, Григорий Бакланов. Ну а посмотреть сериал "Ничто не случается дважды - 2" можно на сайте Teleportal.

В начале марта канал СТБ представил новый сериал "Спіймати Кайдаша" . Сценарий Натальи Ворожбит отдаленно основан на повести "Кайдашева сім’я" Ивана Нечуй-Левицкого и поднимает проблему отношений родителей и детей, затрагивает и тему недосказанностей между соседями. Вскоре после премьеры theLime поинтересовался, как с этим складывается у его актеров - Тараса Цымбалюка, Антонины Хижняк и Григория Бакланова.

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