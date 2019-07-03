Торжество огней и именины Андрея: какой праздник 3 июля

3 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Андрея и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Праздник огней

3 июля на Кубе проводится один из самых ярких праздников мира - Торжество огней. Мероприятие под названием Fiesta del Fuego традиционно проходит в городе Сантьяго на восточном побережье.

Тут можно познакомиться с Карибской культурой, потанцевать прямо на улице, попробовать легендарный кубинский ром. Здесь также устраивают выступления различных музыкальных коллективов, процессии с пестро украшенными платформами и эффектно одетыми танцорами. На фестивале можно увидеть и продегустировать множество всяких местных вкусностей, которые предлагают уличные торговцы.

Но главной изюминкой праздника, конечно же, уже многие годы остается экзотичное и зрелищное выступление факиров и других "мастеров огня". Огненные представления и танцы, уличные игры с факелами и дискотеки, на которых повсюду можно увидеть пламя костров - это удивительное зрелище, каждый год привлекающее множество туристов из разных стран.

Родились в этот день

Людовик XI, король Франции из династии Валуа, Эдмунд Ходжсон Йетс, английский писатель и драматург, Данкмар Адлер, американский архитектор немецкого происхождения, Франц Кафка, чешский философ, немецкоязычный писатель, Джордж Сандерс, британский актер, Том Круз, американский киноактер, режиссер, продюсер.

Именины

Инна, Римма, Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Елисей, Иван, Лука, Наум, Фома, Ян.

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