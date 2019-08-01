Вино из смородины: как приготовить дома вкусный напиток без консервантов

Черная смородина – одна самых уникальных ягод, которая сочетает в себе вкус, полезные вещества, доступность и, что не менее важно, - вполне доступную цену (если, конечно, вы не выращиваете собственные ягоды).

Применить хороший урожай черной смородины можно как угодно: печь пироги, добавлять в мороженое и другие десерты, а также из смородины получается замечательное вино, которое будет незаменимым в жаркие летние вечера. The Lime вспомнил простой рецепт приготовления вина в домашних условиях, для которого потребуются лишь ягоды черной смородины (около 3 кг), сахар (3 кг) и питьевая вода (7 л). Давайте же рассмотрим сам процесс.

Вино из смородины нельзя готовить без сахара и, как вы можете заметить, нам потребуется немало воды. Все дело в том, что природного сока и сахара у ягод не так много, а вот натуральных дрожжей на поверхности кожуры более чем предостаточно. Это обеспечивает правильный и качественный процесс брожения.

Единственным недостатком вина из смородины будет отсутствие стойкого аромата. Но при правильном приготовлении напиток получится вкусными и без мути. Итак, для приготовления вина из смородины проделаем следующих 4 шага:

Шаг 1: Найдем большую стеклянную посудину, бутыль (не менее 10 литров) и резиновые перчатки.

Шаг 2: Перебираем ягоды, отбрасываем поврежденные и сухие. Мыть их не нужно. Далее отобранные плоды измельчаем блендером или простой мясорубкой. Полученную массу засыпаем в бутыль, в котором и будет настаиваться вино.

Шаг 3: К ягодной массе добавляем сахар. Вливаем воду и тщательно перемешиваем.

Шаг 4: Обычную резиновую перчатку надеваем на горлышко бутылки и плотно завязываем резинкой. Емкость с будущим вино стоит оставить в темном месте, где не будет солнечных лучей. Когда перчатка надуется от воздуха (он выделяется в процессе брожения вина), сделайте небольшой прокол в одном месте. Но не повредите перчатку, в таком случае вино просто испортится.

На этом все. Настаиваться вину необходимо около 4 месяцев. При этом важно, чтобы в помещении температура была не более и не менее 22 – 24 градусов. Спустя 4 месяца попробуйте ваше вино и в случае готовности смело разливайте по стеклянным бутылкам. Изначальная крепость такого вина будет достигать 12-14 градусов.

Хранить домашнее вино стоит в прохладном темном месте или в холодильнике. А в качестве бонуса предлагаем вам также полезное видео по приготовлению вина из ягод в домашних условиях.

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