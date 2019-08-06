Как замариновать хрустящие огурцы: простой рецепт закуски на зиму

Чем ближе осень, тем меньше остается времени для подготовки закусок на зиму. Среди самых популярных сегодня малосольные помидоры, различные салаты из кабачков, ну и конечно же маринованные огурцы. Заготовка, безусловно известная, но далеко не всем удается сделать их хрустящими и без горечи.
Сегодня в нашей рубрике полезных кулинарных советов мы рассказываем вам простой и проверенный временем рецепт, который поможет в приготовлении маринованных огурцов в трехлитровых банках. Давайте-ка начнем с ингредиентов.
Перед тем как приступить к приготовлению закуски нам потребуется собрать следующие ингредиенты.
- Огурцы (2 кг)
- Соль (2 ст. ложки)
- Сахар (2 ст. ложки)
- Уксусная эссенция (2 ч. ложки)
- Лист вишни (2 шт)
- Лист черной смородины (2 шт)
- Укроп (1-2 зонтика)
- Специи или просто перец (по вкусу)
Далее, чтобы приготовить маринованные огурцы, следуем простым шагам:
Шаг 1: Моем огурцы, обрезаем с обеих сторон кончики на 1-2 мм. Заливаем их в любой удобной посудине холодной водой и даем настояться 3-4 часа.
Шаг 2: На дно заранее простерилизованных банок укладываем листья вишни, смородины, веточки укропа и специи. Как правило это может быть черный перец, кориандр и горчица.
Шаг 3: Позже наполняем банки огурцами и заливаем кипятком на 5 минут. Далее эту же воду выливаем в кастрюлю, добавляем соль, сахар, доводим до кипения и добавить уксусную кислоту.
Шаг 4: Кипятим раствор еще несколько минут, после чего снова вливаем его в банки с огурцами и закатываем стерилизованными крышками. Переворачиваем на крышки и накрываем банки пледом или одеялом. Так они должны простоять пока не остынуть полностью. Вот и все. На этом ваши маринованные огурцы будут готовы, и их смело можно убирать в прохладное место, где они будут сохраняться до зимы. Ну а в качестве бонуса смотрите полезное видео с еще одним рецептом маринада огурцов.
- Читайте также на The Lime проверенный временем рецепт торта из кабачков с помидорами и сыром. Вкусное витаминное блюдо не только украсит любой праздничный стол, но и станет отличной заменой тяжелым мясным приготовлениям.
Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.