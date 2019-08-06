Как замариновать хрустящие огурцы: простой рецепт закуски на зиму

Чем ближе осень, тем меньше остается времени для подготовки закусок на зиму. Среди самых популярных сегодня малосольные помидоры, различные салаты из кабачков, ну и конечно же маринованные огурцы. Заготовка, безусловно известная, но далеко не всем удается сделать их хрустящими и без горечи.

Сегодня в нашей рубрике полезных кулинарных советов мы рассказываем вам простой и проверенный временем рецепт, который поможет в приготовлении маринованных огурцов в трехлитровых банках. Давайте-ка начнем с ингредиентов.

Перед тем как приступить к приготовлению закуски нам потребуется собрать следующие ингредиенты.

Огурцы (2 кг)

(2 кг) Соль (2 ст. ложки)

(2 ст. ложки) Сахар (2 ст. ложки)

(2 ст. ложки) Уксусная эссенция (2 ч. ложки)

(2 ч. ложки) Лист вишни (2 шт)

(2 шт) Лист черной смородины (2 шт)

(2 шт) Укроп (1-2 зонтика)

(1-2 зонтика) Специи или просто перец (по вкусу)

Далее, чтобы приготовить маринованные огурцы, следуем простым шагам:

Шаг 1: Моем огурцы, обрезаем с обеих сторон кончики на 1-2 мм. Заливаем их в любой удобной посудине холодной водой и даем настояться 3-4 часа.

Шаг 2: На дно заранее простерилизованных банок укладываем листья вишни, смородины, веточки укропа и специи. Как правило это может быть черный перец, кориандр и горчица.

Шаг 3: Позже наполняем банки огурцами и заливаем кипятком на 5 минут. Далее эту же воду выливаем в кастрюлю, добавляем соль, сахар, доводим до кипения и добавить уксусную кислоту.

Шаг 4: Кипятим раствор еще несколько минут, после чего снова вливаем его в банки с огурцами и закатываем стерилизованными крышками. Переворачиваем на крышки и накрываем банки пледом или одеялом. Так они должны простоять пока не остынуть полностью. Вот и все. На этом ваши маринованные огурцы будут готовы, и их смело можно убирать в прохладное место, где они будут сохраняться до зимы. Ну а в качестве бонуса смотрите полезное видео с еще одним рецептом маринада огурцов.

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