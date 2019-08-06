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Как замариновать хрустящие огурцы: простой рецепт закуски на зиму

Не всем удается сделать огурцы хрустящими и без горечи

вторник, 6 августа 2019, 20:38
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Чем ближе осень, тем меньше остается времени для подготовки закусок на зиму. Среди самых популярных сегодня малосольные помидоры, различные салаты из кабачков, ну и конечно же маринованные огурцы. Заготовка, безусловно известная, но далеко не всем удается сделать их хрустящими и без горечи.

Сегодня в нашей рубрике полезных кулинарных советов мы рассказываем вам простой и проверенный временем рецепт, который поможет в приготовлении маринованных огурцов в трехлитровых банках. Давайте-ка начнем с ингредиентов.

Перед тем как приступить к приготовлению закуски нам потребуется собрать следующие ингредиенты.

  • Огурцы (2 кг)
  • Соль (2 ст. ложки)
  • Сахар (2 ст. ложки)
  • Уксусная эссенция (2 ч. ложки)
  • Лист вишни (2 шт)
  • Лист черной смородины (2 шт)
  • Укроп (1-2 зонтика)
  • Специи или просто перец (по вкусу)

Далее, чтобы приготовить маринованные огурцы, следуем простым шагам:

Шаг 1: Моем огурцы, обрезаем с обеих сторон кончики на 1-2 мм. Заливаем их в любой удобной посудине холодной водой и даем настояться 3-4 часа.

Шаг 2: На дно заранее простерилизованных банок укладываем листья вишни, смородины, веточки укропа и специи. Как правило это может быть черный перец, кориандр и горчица.

Шаг 3: Позже наполняем банки огурцами и заливаем кипятком на 5 минут. Далее эту же воду выливаем в кастрюлю, добавляем соль, сахар, доводим до кипения и добавить уксусную кислоту.

Шаг 4: Кипятим раствор еще несколько минут, после чего снова вливаем его в банки с огурцами и закатываем стерилизованными крышками. Переворачиваем на крышки и накрываем банки пледом или одеялом. Так они должны простоять пока не остынуть полностью. Вот и все. На этом ваши маринованные огурцы будут готовы, и их смело можно убирать в прохладное место, где они будут сохраняться до зимы. Ну а в качестве бонуса смотрите полезное видео с еще одним рецептом маринада огурцов.

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