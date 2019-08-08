RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Как закрыть кабачки на зиму: простой рецепт любимой закуски

Конец лета - самое время заняться заготовками на зиму

четверг, 8 августа 2019, 20:52
читати статтю українською

Конец лета - самое время заняться заготовками на зиму. И, конечно, в этой ситуации не обойтись без классики вроде малосольных помидоров или маринованных огурцов. Но помимо этого один из вечеров стоит уделить кабачкам, которые также можно открыть к ужину в холодный сезон.

Замариновать кабачки на зиму проще простого. Этот процесс потребует от силы пару часов и всего несколько простых ингредиентов. Кабачки можно нарезать на кубики, слайсы, дольки, можно делать из них различные салаты. Но сегодня мы вспомним простой и проверенный рецепт заготовки в банке с маринадом.

Итак, для приготовления закуски нам потребуется собрать следующие ингредиенты:

  • Молодые кабачки (1 кг)
  • Вода (1 л)
  • Яблочный уксус (100 мл)
  • Сахар (100 г)
  • Соль (1,5 ст. ложки)
  • Черный перец (3 горошины)
  • Гвоздика (2 шт)
  • Семена кориандра и укроп

Процесс заготовки кабачков на зиму удивит вас своей простотой. По сути, для приготовления овощей нам предстоит выполнить всего 3 последовательных действия.

Шаг 1: Готовим маринад: в любую удобную кастрюлю наливаем воду, добавляем сахар, соль и уксус. Доводим ее до кипения и снимаем с огня.

Шаг 2: Моем кабачки и нарезаем дольками или длинными слайсами. Укладываем их в заранее простерилизованные банки, туда же добавляем укроп, пряности и заливаем только снятым с плиты маринадом.

Шаг 3: Закрываем банки, переворачиваем их на крышки и накрываем пледом или одеялом. Так оставляем до полного остывания.

Вот и все. На этом ваши маринованные кабачки будут готовы. Хранить их стоит в темном прохладном месте, куда не попадают лучи солнца. В зимние вечера закуска окажется незаменимой на вашем столе.

Ну а в качестве бонуса смотрите еще и видео с рецептом приготовления кабачков на зиму. И не забывайте экспериментировать на кухне. Для этого не всегда нужен большой опыт или последняя кулинарная техника.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Жуткое предложение: фермер подарил невесте кольцо странным способом

В сети высмеивают мужчину, который сделал необычное предложение выйти замуж - фото

Всемирный день кошек и именины Сергея: какой праздник 8 августа

Всемирный день кошек и именины Сергея - Какие праздники отмечают 8 августа

80-летняя гимнастка бросила вызов возрасту: фото этой бабушки вас вдохновят

Фото пожилой гимнастки покорили сеть. 80-летняя британская гимнастка советует упражнения для пожилых

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: