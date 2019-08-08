Как закрыть кабачки на зиму: простой рецепт любимой закуски

Конец лета - самое время заняться заготовками на зиму. И, конечно, в этой ситуации не обойтись без классики вроде малосольных помидоров или маринованных огурцов. Но помимо этого один из вечеров стоит уделить кабачкам, которые также можно открыть к ужину в холодный сезон.
Замариновать кабачки на зиму проще простого. Этот процесс потребует от силы пару часов и всего несколько простых ингредиентов. Кабачки можно нарезать на кубики, слайсы, дольки, можно делать из них различные салаты. Но сегодня мы вспомним простой и проверенный рецепт заготовки в банке с маринадом.
Итак, для приготовления закуски нам потребуется собрать следующие ингредиенты:
- Молодые кабачки (1 кг)
- Вода (1 л)
- Яблочный уксус (100 мл)
- Сахар (100 г)
- Соль (1,5 ст. ложки)
- Черный перец (3 горошины)
- Гвоздика (2 шт)
- Семена кориандра и укроп
Процесс заготовки кабачков на зиму удивит вас своей простотой. По сути, для приготовления овощей нам предстоит выполнить всего 3 последовательных действия.
Шаг 1: Готовим маринад: в любую удобную кастрюлю наливаем воду, добавляем сахар, соль и уксус. Доводим ее до кипения и снимаем с огня.
Шаг 2: Моем кабачки и нарезаем дольками или длинными слайсами. Укладываем их в заранее простерилизованные банки, туда же добавляем укроп, пряности и заливаем только снятым с плиты маринадом.
Шаг 3: Закрываем банки, переворачиваем их на крышки и накрываем пледом или одеялом. Так оставляем до полного остывания.
Вот и все. На этом ваши маринованные кабачки будут готовы. Хранить их стоит в темном прохладном месте, куда не попадают лучи солнца. В зимние вечера закуска окажется незаменимой на вашем столе.
Ну а в качестве бонуса смотрите еще и видео с рецептом приготовления кабачков на зиму. И не забывайте экспериментировать на кухне. Для этого не всегда нужен большой опыт или последняя кулинарная техника.
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