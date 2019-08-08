Как закрыть кабачки на зиму: простой рецепт любимой закуски

Конец лета - самое время заняться заготовками на зиму. И, конечно, в этой ситуации не обойтись без классики вроде малосольных помидоров или маринованных огурцов. Но помимо этого один из вечеров стоит уделить кабачкам, которые также можно открыть к ужину в холодный сезон.

Замариновать кабачки на зиму проще простого. Этот процесс потребует от силы пару часов и всего несколько простых ингредиентов. Кабачки можно нарезать на кубики, слайсы, дольки, можно делать из них различные салаты. Но сегодня мы вспомним простой и проверенный рецепт заготовки в банке с маринадом.

Итак, для приготовления закуски нам потребуется собрать следующие ингредиенты:

Молодые кабачки (1 кг)

(1 кг) Вода (1 л)

(1 л) Яблочный уксус (100 мл)

(100 мл) Сахар (100 г)

(100 г) Соль (1,5 ст. ложки)

(1,5 ст. ложки) Черный перец (3 горошины)

(3 горошины) Гвоздика (2 шт)

(2 шт) Семена кориандра и укроп

Процесс заготовки кабачков на зиму удивит вас своей простотой. По сути, для приготовления овощей нам предстоит выполнить всего 3 последовательных действия.

Шаг 1: Готовим маринад: в любую удобную кастрюлю наливаем воду, добавляем сахар, соль и уксус. Доводим ее до кипения и снимаем с огня.

Шаг 2: Моем кабачки и нарезаем дольками или длинными слайсами. Укладываем их в заранее простерилизованные банки, туда же добавляем укроп, пряности и заливаем только снятым с плиты маринадом.

Шаг 3: Закрываем банки, переворачиваем их на крышки и накрываем пледом или одеялом. Так оставляем до полного остывания.

Вот и все. На этом ваши маринованные кабачки будут готовы. Хранить их стоит в темном прохладном месте, куда не попадают лучи солнца. В зимние вечера закуска окажется незаменимой на вашем столе.

Ну а в качестве бонуса смотрите еще и видео с рецептом приготовления кабачков на зиму. И не забывайте экспериментировать на кухне. Для этого не всегда нужен большой опыт или последняя кулинарная техника.

Читайте также на The Lime, как приготовить на зиму аджику из помидоров. Подчас правильно приготовленная аджика может заменить вам хороший соус к мясу, стать отличной добавкой к блюдам из картофеля или риса.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.