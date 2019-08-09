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Салат из баклажанов на зиму: простой рецепт любимой закуски

Простой рецепт отнимет минимум времени, но подарит максимум впечатлений и витаминов

пятница, 9 августа 2019, 20:38
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Последний месяц лета - самое время заняться подготовкой к вкусной зиме. Из года в год в числе самых популярных сезонных заготовок наряду с малосольными помидорами и маринованными кабачками - салат из баклажанов. Или же как часто его называют в простонародье - синенькие.

Этот салат не теряет своей популярности по нескольким причинам. Во-первых, в его состав входят очень простые ингредиенты, которые найдутся на любом рынке или продуктовом магазине. Во-вторых, сам рецепт синеньких и процесс их приготовления не может не радовать своей простотой. Чтобы закрыть баклажаны на зиму, вам потребуется минимум времени. Ну и в-третьих, это всегда вкусная закуска, вполне способная заменить свежие овощи в холодные сезоны. Один из таких рецептов мы и припасли не сегодня.

Сперва для приготовления "синеньких" нам потребуются следующие ингредиенты:

  • Свежие баклажаны (1 кг)
  • Морковь (400 г)
  • Помидоры (600 г)
  • Сладкий перец (600 г)
  • Лук (300 г)
  • Чеснок (50 г)
  • Пучок зелени кориандра
  • Смесь перцев (ч. ложка)
  • Лавровый лист (5 шт)
  • Гвоздика (10 бутонов)
  • Соль (рюмка)
  • Сахар (стакан)
  • Уксус (2 рюмки)
  • Подсолнечное масло (⅔ стакана)

Ну а сам процесс приготовления баклажанов на зиму будет состоять из 7 последовательных шагов:

Шаг 1: Моем и чистим овощи, зелень. Баклажаны нарезаем не слишком толстыми кружочками, посыпаем солью и оставляем на некоторое время в отдельной посудине. Затем промываем.

Шаг 2: Чистим сладкий перец от семян, режем его соломкой. Морковь нарезаем тонкими полукольцами.

Шаг 3: Обдаем помидоры кипятком и легко снимаем с них шкуру. Нарезаем их дольками. Лук - полукольцами. Чеснок измельчаем блендером или выдавливаем.

Шаг 4: Готовые овощи высыпаем в эмалированный таз и добавляем к ним все остальные продукты из списка ингредиентов. Аккуратно, но тщательно перемешиваем и, накрыв полотенцем, даем настояться около часа. За это время овощи пустят сок.

Шаг 5: Далее всю нашу массу высыпаем в кастрюлю и доводим до кипения. Добавляем масло и варим при слабом огне около 40 минут. Овощи за это время должны стать мягкими. Мешаем лопаткой, чтобы они не пригорели.

Шаг 6: Ну и напоследок вливаем уксус. Томим еще 5 минут без кипения.

Шаг 7: Убираем из закуски лавровый лист и полученную массу раскладываем по заранее простиролизованным банкам. Закатываем. Укрываем одеялом и держим до полного остывания.

Вот и все. Ваш салат из баклажанов на зиму готов. Его стоит хранить в темном и прохладном месте, куда не попадают лучи солнца. Ну а в качестве бонуса смотрите полезное видео с рецептом сезонного салата из баклажанов.

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