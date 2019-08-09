Салат из баклажанов на зиму: простой рецепт любимой закуски

Последний месяц лета - самое время заняться подготовкой к вкусной зиме. Из года в год в числе самых популярных сезонных заготовок наряду с малосольными помидорами и маринованными кабачками - салат из баклажанов. Или же как часто его называют в простонародье - синенькие.

Этот салат не теряет своей популярности по нескольким причинам. Во-первых, в его состав входят очень простые ингредиенты, которые найдутся на любом рынке или продуктовом магазине. Во-вторых, сам рецепт синеньких и процесс их приготовления не может не радовать своей простотой. Чтобы закрыть баклажаны на зиму, вам потребуется минимум времени. Ну и в-третьих, это всегда вкусная закуска, вполне способная заменить свежие овощи в холодные сезоны. Один из таких рецептов мы и припасли не сегодня.

Сперва для приготовления "синеньких" нам потребуются следующие ингредиенты:

Свежие баклажаны (1 кг)

(1 кг) Морковь (400 г)

(400 г) Помидоры (600 г)

(600 г) Сладкий перец (600 г)

(600 г) Лук (300 г)

(300 г) Чеснок (50 г)

(50 г) Пучок зелени кориандра

Смесь перцев (ч. ложка)

(ч. ложка) Лавровый лист (5 шт)

(5 шт) Гвоздика (10 бутонов)

(10 бутонов) Соль (рюмка)

(рюмка) Сахар (стакан)

(стакан) Уксус (2 рюмки)

(2 рюмки) Подсолнечное масло (⅔ стакана)

Ну а сам процесс приготовления баклажанов на зиму будет состоять из 7 последовательных шагов:

Шаг 1: Моем и чистим овощи, зелень. Баклажаны нарезаем не слишком толстыми кружочками, посыпаем солью и оставляем на некоторое время в отдельной посудине. Затем промываем.

Шаг 2: Чистим сладкий перец от семян, режем его соломкой. Морковь нарезаем тонкими полукольцами.

Шаг 3: Обдаем помидоры кипятком и легко снимаем с них шкуру. Нарезаем их дольками. Лук - полукольцами. Чеснок измельчаем блендером или выдавливаем.

Шаг 4: Готовые овощи высыпаем в эмалированный таз и добавляем к ним все остальные продукты из списка ингредиентов. Аккуратно, но тщательно перемешиваем и, накрыв полотенцем, даем настояться около часа. За это время овощи пустят сок.

Шаг 5: Далее всю нашу массу высыпаем в кастрюлю и доводим до кипения. Добавляем масло и варим при слабом огне около 40 минут. Овощи за это время должны стать мягкими. Мешаем лопаткой, чтобы они не пригорели.

Шаг 6: Ну и напоследок вливаем уксус. Томим еще 5 минут без кипения.

Шаг 7: Убираем из закуски лавровый лист и полученную массу раскладываем по заранее простиролизованным банкам. Закатываем. Укрываем одеялом и держим до полного остывания.

Вот и все. Ваш салат из баклажанов на зиму готов. Его стоит хранить в темном и прохладном месте, куда не попадают лучи солнца. Ну а в качестве бонуса смотрите полезное видео с рецептом сезонного салата из баклажанов.

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