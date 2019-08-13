Миллионер предлагает награду тому, кто соблазнит его невесту

Обеспокоенный миллионер надеется перепроверить намерения своей новой невесты перед тем, как вступить в брак - и готов предложить большие деньги тому, кто захочет проверить ее лояльность.

Если вы невероятно богаты, как вы можете быть уверены, что ваш партнер заинтересован в вас, а не в вашем банковском счете? Издание Mirror рассказало о миллионере, который решил нанять мужчину, который выяснит истинные намерения его возлюбленной.

Он встречается со своей невестой больше года, но предыдущие неудачные опыты с женщинами “только ради денег” заставили его волноваться. Опасения усилились, когда девушка предложила провести церемонию как можно скорее, и выступила против брачного договора.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, мужчина связался с элитной торговой площадкой HushHush, попросив найти кого-нибудь, кто поможет ему проверит чистоту намерений своей невесты.

Сам заказчик “едва ли находится в расцвете сил”, и его идея заключается в том, чтобы подослать к девушке богатого и привлекательного молодого человека, который попытается ее соблазнить.

Он предлагает оплату в размере 15 000 фунтов стерлингов (больше 18 000 долларов), а также доступ к роскошной квартире, паре автомобилей премиум-класса и бюджету - чтобы убедить ее в том, что мужчина богат.

Кандидаты должны быть «хорошо выглядящими», уметь действовать убедительно, иметь волосы на лице и быть в хорошей физической форме.

Аарон Харпин, основатель торговой площадки HushHush, сказал: “Концепция “золотоискателей” не нова. Это то, с чем богатым и знаменитым людям давно приходится иметь дело. Тем не менее, мы редко видим, чтобы они так серьезно к этому относились”.

Он добавил: “Мы надеемся, что если найдется подходящий человек для необычной роли, он не сможет заставить невесту нашего клиента изменить свое решение; никто не хочет видеть, как пары расстаются, особенно когда они собираются пожениться”.

Жуткое предложение: фермер подарил невесте кольцо странным способом. Предложение руки и сердца мужчина сделал с помощью коровы.

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