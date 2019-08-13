RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Миллионер предлагает награду тому, кто соблазнит его невесту

Наемному соблазнителю заплатят 18 тысяч долларов

вторник, 13 августа 2019, 18:29
читати статтю українською

Обеспокоенный миллионер надеется перепроверить намерения своей новой невесты перед тем, как вступить в брак - и готов предложить большие деньги тому, кто захочет проверить ее лояльность.

Если вы невероятно богаты, как вы можете быть уверены, что ваш партнер заинтересован в вас, а не в вашем банковском счете? Издание Mirror рассказало о миллионере, который решил нанять мужчину, который выяснит истинные намерения его возлюбленной.

Он встречается со своей невестой больше года, но предыдущие неудачные опыты с женщинами “только ради денег” заставили его волноваться. Опасения усилились, когда девушка предложила провести церемонию как можно скорее, и выступила против брачного договора.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, мужчина связался с элитной торговой площадкой HushHush, попросив найти кого-нибудь, кто поможет ему проверит чистоту намерений своей невесты.

Сам заказчик “едва ли находится в расцвете сил”, и его идея заключается в том, чтобы подослать к девушке богатого и привлекательного молодого человека, который попытается ее соблазнить.

Он предлагает оплату в размере 15 000 фунтов стерлингов (больше 18 000 долларов), а также доступ к роскошной квартире, паре автомобилей премиум-класса и бюджету - чтобы убедить ее в том, что мужчина богат.

Кандидаты должны быть «хорошо выглядящими», уметь действовать убедительно, иметь волосы на лице и быть в хорошей физической форме.

Аарон Харпин, основатель торговой площадки HushHush, сказал: “Концепция “золотоискателей” не нова. Это то, с чем богатым и знаменитым людям давно приходится иметь дело. Тем не менее, мы редко видим, чтобы они так серьезно к этому относились”.

Он добавил: “Мы надеемся, что если найдется подходящий человек для необычной роли, он не сможет заставить невесту нашего клиента изменить свое решение; никто не хочет видеть, как пары расстаются, особенно когда они собираются пожениться”.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

День археолога и Успение Пресвятой Богородицы: какой праздник 15 августа

День археолога и Успение Пресвятой Богородицы - Какие праздники отмечают 15 августа

Как закрыть ассорти из овощей: простой рецепт салата на зиму

Для приготовления ассорти вам потребуются простейшие ингредиенты и минимум времени

Медовый Спас и именины Федора: какой праздник 14 августа

Медовый Спас и именины Федора - Какие праздники отмечают 14 августа

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: