Салат кубанский на зиму: простой рецепт заготовки с овощами

До осени остаются считанные дни, и если вы еще не успели заняться консервацией на зиму, сейчас самое время. Как правило, на холодные сезоны закрывают различные овощные салаты, огурцы и малосольные помидоры, готовят домашнее вино. Сегодня в качестве заготовки мы рассмотрим вкусный витаминный салат - кубанский.
В состав этого легкого салата на зиму входят капуста, помидоры, сладкий перец и пряности. Выделяется он и тем, что очень прост в приготовлении, а зимой подарит вам вкус и запах свежих овощей. Давай же изучим его рецепт.
Для приготовления этого салата на зиму нам потребуются простые ингредиенты, которые можно без проблем отыскать в любом супермаркете.
- Помидоры (2 кг)
- Капуста (1,5 кг)
- Болгарский перец (700-800 г)
- Лук (500-600 г)
- Паприка молотая (0,5 ч. ложки)
- Перец черный (15-20 горошин)
- Соль (100 г)
- Масло растительное (300 г)
- Уксус 9% (150 г)
Рецепт приготовления салата на зиму включает в себя всего три последовательных шага
Моем все овощи, чистим и нарезаем следующим образом: помидоры и перец – кусочками, лук – полукольцами, а капусту стоит нашинковать соломкой. После этого капусту отдельно от других овощей тщательно смешиваем с солью.
Далее смешиваем все овощи в кастрюле, добавляем к ним масло, специи и соль. Ставим кастрюлю на огонь и, помешивая, доводим до кипения. Лишь потом уже добавляем уксус.
Горячие овощи перекладываем в стерилизованные банки и закатываем. Банки переворачиваем на крышки и так даем им остыть.
Вот и все. На этом наш салат на зиму кубанский готов. Хранить его стоит в прохладном темном месте, куда не будут доставать лучи солнца. Закуска будет особенно вкусной к картофелю и мясным блюдам. В качестве бонуса смотрите также полезное видео с рецептами салатов на зиму.
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