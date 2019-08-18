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Салат кубанский на зиму: простой рецепт заготовки с овощами

Зимой закуска подарит вам вкус и запах свежих овощей

воскресенье, 18 августа 2019, 07:12
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До осени остаются считанные дни, и если вы еще не успели заняться консервацией на зиму, сейчас самое время. Как правило, на холодные сезоны закрывают различные овощные салаты, огурцы и малосольные помидоры, готовят домашнее вино. Сегодня в качестве заготовки мы рассмотрим вкусный витаминный салат - кубанский.

В состав этого легкого салата на зиму входят капуста, помидоры, сладкий перец и пряности. Выделяется он и тем, что очень прост в приготовлении, а зимой подарит вам вкус и запах свежих овощей. Давай же изучим его рецепт.

Для приготовления этого салата на зиму нам потребуются простые ингредиенты, которые можно без проблем отыскать в любом супермаркете.

  • Помидоры (2 кг)
  • Капуста (1,5 кг)
  • Болгарский перец (700-800 г)
  • Лук (500-600 г)
  • Паприка молотая (0,5 ч. ложки)
  • Перец черный (15-20 горошин)
  • Соль (100 г)
  • Масло растительное (300 г)
  • Уксус 9% (150 г)

Рецепт приготовления салата на зиму включает в себя всего три последовательных шага

Моем все овощи, чистим и нарезаем следующим образом: помидоры и перец – кусочками, лук – полукольцами, а капусту стоит нашинковать соломкой. После этого капусту отдельно от других овощей тщательно смешиваем с солью.

Далее смешиваем все овощи в кастрюле, добавляем к ним масло, специи и соль. Ставим кастрюлю на огонь и, помешивая, доводим до кипения. Лишь потом уже добавляем уксус.

Горячие овощи перекладываем в стерилизованные банки и закатываем. Банки переворачиваем на крышки и так даем им остыть.

Вот и все. На этом наш салат на зиму кубанский готов. Хранить его стоит в прохладном темном месте, куда не будут доставать лучи солнца. Закуска будет особенно вкусной к картофелю и мясным блюдам. В качестве бонуса смотрите также полезное видео с рецептами салатов на зиму.

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