День Государственного флага Украины и именины Романа: какой праздник 23 августа

23 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Романа и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День Государственного флага Украины

Каждый год 23 августа в нашей стране отмечается большой праздник - День Государственного флага Украины. Это торжество установили по указу президента от 23 августа 2004 года. До этого праздник отмечали только в украинской столице на муниципальном уровне.

Дату празднования выбрали не случайно - именно в этот день в 1990 году украинский флаг был поднят над Киевской городской администрациией. Сочетание синего и желтого цветов окончательно оформилось как единонациональное в начале 21 века.

Есть множество вариаций толкования этих оттенков, но наиболее популярной все же остается самая поетическая версия. Она гласит, что желтый цвет символизирует золотистые бескрайные пшеничные поля, которых в Украине всегда было немало, ну а синий цвет - это ясное небо над нашей страной.

Родились в этот день

Людовик XVI, король Франции, Яков Костюковский, сатирик, автор интермедий для Тарапуньки и Штепселя, Вера Майлз, американская актриса, Сергей Жадан, украинский писатель и общественный деятель.

Именины

Лавр, Лаврентий, Роман, Афанасий, Вячеслав, Роза, Савва.

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