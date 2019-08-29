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В сети нашли самого талантливого пса-актера: ради еды и внимания он прикинулся калекой

Растрогать незнакомцев животному позволяет весьма правдоподобный трюк

четверг, 29 августа 2019, 14:46
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Жители Таиланда отыскали самого талантливого пса-актера, который придумал хитрый способ получать вкусняхи и внимание прохожих. Растрогать незнакомцев животному позволяет весьма правдоподобный простой трюк - завидев людей, он тут же прикидывается калекой.

Местные жители решили вывести пса на чистую воду и вскоре после публикации ролика в YouTube хитрец стал настоящей звездой соцсетей.

Как пишет Daily Mail, коварный план хитреца по кличке Гэ работал довольно долго пока в один из дней его не разоблачили. Один из прохожих решил снять страдальца на видео, чтобы позже опубликовать в сети. Но как только парень приблизился к псу, тот не устоял и, вскочив на все четыре лапы, бросился знакомиться.

За всей этой сценой наблюдали местные жители. Они-то и рассказали парню, что Гэ - тот еще актер. Говорят, пес так хитрит уже не первый год, хотя и не живет впроголодь. Любимцу публики частенько приносят что-нибудь съестное.

Более того, хитреца даже на всякий случай показывали ветеринару, врач только подтвердил, что здоровье Гэ в полном порядке. Пользователи сети, очарованные игрой животного, предлагают вручить ему "собачий Оскар".

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