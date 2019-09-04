Семья часами искала зубные протезы бабули и их находка от души позабавила соцсети: фото

В сети стала популярной история бразильской семьи, в которой произошел забавный курьез. Родные пожилой женщины часами искали ее зубные протезы, а когда нашли - тут же схватились за камеры. Опубликованные снимки вот уже второй день смешат пользователей соцсетей. А все дело в том, пропажа оказалась неслучайной.

Щенка на фото зовут Луна. А семья, о которой идет речь, взяла его себе его лишь несколько месяцев назад. Анна Каролина Лима и ее жених подобрали собаку на улице и решили, что теперь она останется жить с ними. Когда Луна уже окончательно освоилась в новом доме, ее взяли с собой на встречу с бабушкой Лимы. Там-то и произошла эта история.

Судя по всему, пара гостила у бабули несколько дней. И когда их щенок привык уже и к этому дому, Лима без опасения стала оставлять его на час-другой без присмотра.

В один из таких дней пожилая женщина решила вздремнуть, приглядывать за псом необходимости не было. Как всегда, ложась в кровать, бабушка вынула свои зубные протезы и оставила их рядом на подушке. Конечно, она даже не подозревала, насколько интересными они окажутся для щенка.

Проснувшись, женщина не обнаружила протезов. К их поискам подключились и ее родные, однако никто даже не предполагал, что их могла умыкнуть собака. Еще через несколько часов домой вернулась и Лима, которая тут же отправилась к щенку. Там-то протезы и обнаружились. Даже в положенном месте - во рту Луны.

Животное с протезами выглядело настолько забавно, что хозяева тут же сделали несколько фотографий и рассказали свою историю в Facebook. Так щенок стал звездой соцсетей.

В сети нашли самого талантливого пса-актера: ради еды и внимания он прикинулся калекой.

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