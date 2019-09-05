Во время урагана Дориан на Багамах женщина приютила в своем доме 97 бездомных собак: фото

Ураган Дориан все еще бушует над Багамскими островами, оставляя за собой ужасные разрушения: 5 человек погибли во время шторма, а 13 тысяч домов получили серьезные повреждения. Для маленькой карибской нации это трагедия эпических масштабов, но говоря о человеческих страданиях и потерях, о животных часто забывают. Впрочем, бывают и счастливые исключения, одно из которых описывает Bored Panda.

Жительница Нассау (столицы Багамских островов) Челла Филлипс вовремя вспомнила о том, каким смертоносным должен быть ураган 5-й категории для бездомных животных. Она начала собственную спасательную операцию, и приютила в своем доме 97 собак.

"97 собак в моем доме, и 79 из них находятся в моей спальне, - написала женщина в Facebook. - Мы забаррикадировали беглецов, и никто из них не вырвался на улицу. В доме играет музыка и работает кондиционер".

Добросердечная спасательница с грустью констатировала, что на каждом из островов живет огромное количество бездомных собак, которым негде спрятаться от стихии.

"Теперь только бог может им помочь", - пишет она.

Челла давно спасает собак в Нассау, делает им прививки и пристраивает в другие дома. Благодаря ей множество хвостатых бродяг уже покинули улицы города, и теперь наслаждаются заботой любящих семей.

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