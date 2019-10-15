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Пара сыграла свадьбу в стиле Гарри Поттера: такого нелепого фотошопа нет даже в альбомах украинцев

Часто свадебные альбомы - кладезь шедевров чересчур креативных фотографов

вторник, 15 октября 2019, 17:24
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В сети набирает популярность свадебный фотоальбом подруг Кейли и Эми - двух фанаток историй о Гарри Поттере, которые решили устроить тематическую свадьбу и не пожалели на это ни денег, ни времени. Вот только снимать их они пригласили фотографа, который не очень-то знает мир, в котором живут герои Джоан Роулинг. И его старания в фотошопе - это лучшее, что останется на память девушкам.

Как пишет Metro, Кейли и Эми живут в Манчестере (Англия). Они поклонницы творчества Джоан Роулинг и общий интерес сделал их еще ближе. Девушки называют себя настоящими "Поттерхедами", даже на свидания друг к другу они приходили в тематической одежде.

Когда же они решили пожениться, решение сыграть свадьбу в стиле любимой сказки оказалось единогласным. Девушки потратили около 5 тыс. фунтов стерлингов, чтобы воссоздать ту самую атмосферу, полетать на метлах, сразиться на палочках и заглянуть в лес, полный чудищ. Даже свидетельство о браке Кейли и Эми подписывали перьями.

Казалось, ничто не в силах испортить праздник со столь тщательной подготовкой. Вот только фотограф, нанятый девушками, оказался далек от этой темы. Джо Хейг никогда прежде не слышал о Гарри Поттере, но зато сам он теперь звезда соцсетей.

"Я хотел сделать фотографии реалистичными и волшебными, поэтому использовал молнии, метлы и различные эффекты, которые действительно оживили фотографии", - поделился Хейг. Вот только в соцсетях его старания не оценили.

"Я просто умру быстрее, чем долистаю эти фотографии", "Срочно дайте мне контакты этого гения", "Это лучшие свадебные фото, из тех, что мне доводилось видеть", "Я давно так не смеялся, спасибо", - шутят пользователи Twitter.

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