Как закрыть вкусный томатный сок без комков: простой рецепт заготовки на зиму

На календаре конец августа и осень уже на пороге. А это самое время проверить и пополнить свои запасы заготовок на зиму. Куда ж без консервации? И если в вашем погребе уже есть, к примеру, малосольные огурцы, помидоры, различного типа салаты из овощей, предлагаем задуматься о паре-тройке баночек томатного сока.

Рецепты томатного сока существуют всевозможные, и самые простые из них предлагают просто перетереть помидоры, приправить, сварить и закрыть. Да, из этого тоже получится неплохой напиток, однако куда вкуснее и приятнее он будет без комков мякоти и кожуры. И если вы сейчас подумали, что этого достичь трудно, поспешим вас переубедить. The Lime вспомнил простой рецепт, который вполне сойдет за классический.

Для приготовления томатного сока дома нам потребуются лишь сами помидоры (2 кг на 1 литр), соль, сахар и лимонная кислота - их количество стоит определять по вкусу. Ведь кто-то любит сок с кислинкой, кто-то хорошо соленый.

Итак, сам процесс приготовления томатного сока немногим будет отличаться от упомянутого выше. Стерилизуем банки и один за другим выполняем следующие несколько шагов:

Шаг 1: Моем помидоры, вырезаем корешки. Режем их на пополам, а далее на мелкие кубики.

Шаг 2: Пересыпаем порезанные помидоры в эмалированную посудину и ставим ее на огонь. Так греем их на среднем огне до размягчения. Обычно для этого достаточно 10 минут. Не забываем помешивать и снимать пену, которая будет появляться на поверхности.

Шаг 3: Нагрев томаты, перетрем их в другую посудину через сито. Просто накройте им любую удобную кастрюлю и продавите помидоры через сетку. Полученный сок ставим на огонь и доводим до 95 градусов (кипеть он не должен).

Шаг 4: На этом этапе добавляем по вкусу соль, сахар и лимонную кислоту. Тщательно перемешиваем.

Шаг 5: Разливаем горячий сок по банкам и проводим еще один этап стерилизации. Для этого берем глубокий таз, кладем на его дно деревянную досточку или же просто полотенце, сложенное вдвое. Банки с соком накрываем крышками, ставим в таз и заливаем кипятком почти до краев банок. Так держим 20-25 минут.

Шаг 6: Готовый сок закатываем крышками и остывать банки ставим на них. При этом не забываем укутать пледом.

Вот и все. Томатный сок готов к употреблению и хранению. Через сутки банки можно убрать в погреб или другое удобное место. Главное - прохлада и отсутствие солнца. Зимой ваш напиток порадует не только вкусом, но и аппетитным ароматом свежих помидоров. Советуем закрыть не "на пробу", а с запасом. А то есть риск очень скоро обнаружить, что полки уже опустели. Вкусной зимы!

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