Сотрудники "Укрзалізниці" приняли участие во флешмобе Tetris Challenge: забавное фото

Сотрудники "Укрзалізниці" вслед за коллегами из столичного аэропорта "Киев" приняли участие в популярном флешмобе Tetris Challenge, который распространился среди работников различных служб и в соцсетях в сентябре этого года.

Суть флешмоба заключается в необходимости показать рабочий инвентарь, при этом все предметы нужно выровнять параллельно или под углом в 90 градусов, чтобы они напоминали фигуры из "Тетриса". Фото от железнодорожников появилось на официальной странице "Укрзалізниці" в Facebook.

В своем посте сотрудники продемонстрировали, из чего состоит обыкновенный пассажирский вагон. На снимке виден сам вагон, комплекты постельного белья, огнетушитель, предметы первой необходимости и, собственно, сами проводники.

"Претендуем на звание самого длинного челлендж-фото", - посмеялись авторы поста.

Флешмоб Tetris Challenge распространился в соцсетях в начале сентября. Первыми подобный снимок опубликовали полицейские из Цюриха (Швейцария). Сегодня по хештегу #tetrisсhallenge можно отыскать уже тысячи фотографий, авторами которых становятся и рядовые пользователи соцсетей.

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