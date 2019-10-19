Сочная и ароматная морковь "по-корейски": простой рецепт для приготовления дома

Морковь "по-корейски" давно стала очень популярной закуской на территории нашей страны. Многие любят этот простой и пряный салат, но далеко не все знают, что его очень легко приготовить самостоятельно.

Помимо вкусовых качеств, морковь также обладает огромным количеством полезных свойств. Например, этот овощ содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, также в нем присутствует каротин - вещество, которое в организме человека превращается в витамин А.

Для приготовления моркови "по-корейски" нам понадобятся следующие ингредиенты: морковь свежая (1 кг), лук репчатый (1 шт.), чеснок (3 зубчика), сахар (2 ст. л.), растительное масло (половина стакана), уксус (1 ч. л.), соль (1 ст. л.), кориандр молотый (щепотка), перец красный молотый (половина чайной ложки), соевый соус (1 ст. л.).

Шаг 1: Морковь помыть, очистить и натереть на крупной терке.

Шаг 2: Посыпать солью и оставить постоять на 15-20 минут.

Шаг 3: Отжать морковь, сок слить.

Шаг 4: К моркови добавить мелко нарезанный чеснок, соевый соус, кориандр и уксус. Все тщательно перемешать.

Шаг 5: Лук очистить и порезать на небольшие кусочки.

Шаг 6: Вылить масло на сковороду и разогреть ее. Обжарить лук до темно-коричневого цвета. После чего лук следует достать и выбросить, он больше не понадобится, так как отдал свои вкусовые качества маслу.

Шаг 7: Высыпать в сковороду сахар, размешать до полного растворения. Всыпать красный перец и сразу снять сковороду с огня.

Шаг 8: Полить маслом морковь и тщательно перемешать.

Шаг 9: Оставить блюдо настаиваться 1-2 часа в прохладном месте. После этого морковь "по-корейски" будет готова.

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