10 идей сексуального костюма на Хэллоуин: мертвецы умрут еще раз

Хотите быть самой сексуальной кошечкой на празднике? Или может быть в этот Хэллоуин вы хотите запомниться, как соблазнительная ведьмочка? Все самые эффектные и горячие идеи костюмов на 31 октября мы собрали в этом материале.

Наряд на Хэллоуин совсем не обязательно должен быть жутким и пугающим. Тематический образ может также выглядеть сексуально и красиво. Например, хорошим вариантом можут стать образ симпатичного стройного скелета или страшноватой, но горячей красотки-зомби в бинтах.

Еще несколько идей для яркого образа: классическая мистическая вампирша, загадочная черная кошечка с хвостиком и ушками или настоящая девушка-боец Лара Крофт. Если вы хотите выглядеть совсем броско, можно выбрать пестрый костюм секси-клоуна. А для любительниц более нежных образов хорошим вариантом может стать наряд принцессы, героини сказок или какого-то милого зверька.

В преддверии Хэллоуина The Lime также собрал 10 свежих идей, как одеться к празднику. Для этого вам потребуются лишь желание, время и немного усидчивости.

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