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Как сделать Instagram черным: простая инструкция для пользователя

Изменить привычный вид соцсети можно в несколько кликов

пятница, 1 ноября 2019, 19:08
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Инстаграм недавно решил порадовать пользователей новой необычной фишкой. Теперь привычный вид соцсети можно изменить, сделав черным вместо белого. Интересно, что проделать эту операцию не так то просто. Но и не сложно, если следовать инструкции, которую мы описали ниже.

Новый темный вид странички доступен как пользователям Apple, так и юзерам Android. Но есть заминка - поменять цвет в настройках самого приложения не получится. Тема изменится только в том случае, если вы поменяете режим яркости в самом телефоне.

Для того, чтобы сделать свой инстаграм черным вместо белого нужно проделать следующие шаги:

  1. Нужно зайти в настройки или параметры телефона. Это меню может называться по-разному, в зависимости от модели.
  2. Там следует выбрать раздел "Дисплей и яркость".
  3. В этом разделе нужно выбрать темную тему телефона.
  4. Инстаграм поймет, что вы изменили тему и тоже сменит свою. Новая функция также будет работать с окнами Direct и IGTV.

На многих версиях смартфонов обновление пока работает в тестовом режиме, или же не появляется вообще. Разработчики обещают в ближайшее время протестировать опцию, исправить все огрехи и запустить темную тему уже в полном объеме для всех юзеров мира.

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