Как сделать Instagram черным: простая инструкция для пользователя

Инстаграм недавно решил порадовать пользователей новой необычной фишкой. Теперь привычный вид соцсети можно изменить, сделав черным вместо белого. Интересно, что проделать эту операцию не так то просто. Но и не сложно, если следовать инструкции, которую мы описали ниже.

Новый темный вид странички доступен как пользователям Apple, так и юзерам Android. Но есть заминка - поменять цвет в настройках самого приложения не получится. Тема изменится только в том случае, если вы поменяете режим яркости в самом телефоне.

Для того, чтобы сделать свой инстаграм черным вместо белого нужно проделать следующие шаги:

Нужно зайти в настройки или параметры телефона. Это меню может называться по-разному, в зависимости от модели. Там следует выбрать раздел "Дисплей и яркость". В этом разделе нужно выбрать темную тему телефона. Инстаграм поймет, что вы изменили тему и тоже сменит свою. Новая функция также будет работать с окнами Direct и IGTV.

На многих версиях смартфонов обновление пока работает в тестовом режиме, или же не появляется вообще. Разработчики обещают в ближайшее время протестировать опцию, исправить все огрехи и запустить темную тему уже в полном объеме для всех юзеров мира.

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